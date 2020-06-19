Новый лохотрон: с иностранцев требуют налог за "выигрыш в лотерею"

В последнее время в Украине распространяется новый вид мошенничества: иностранные граждане получают письма, якобы отправленные Государственной фискальной службой (ГФС), с требованием уплатить задолженность по налогу на выигрыш в лотерею.

Об этом сегодня, 19 июня, написала пресс-служба ведомства в Facebook.

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"Новое мошенничество: иностранцам присылают "фейковые" требования уплатить налог с выигрыша в лотерею", — предупредили фискалы.

В ГФС подчеркнули, что не отправляют налоговые уведомления-решения и требования на электронные почтовые ящики физических лиц, включая граждан других государств.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц предупредил о мошеннических действиях некоторых компаний, которые сознательно вводят в заблуждение своих клиентов, предлагая за определенную плату свое "содействие" в возвращении денег кредиторам неплатежеспособных банков, в частности, вкладчикам 200+ и юридическим лицам.

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Перед этим Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила украинцев о возможной мошеннической деятельности проекта Exlimited и призывает не инвестировать в него.

Напомним, в мае сотрудники киберполиции в городе Киеве совместно с Главным следственным управлением и полком патрульной службы полиции особого назначения "Киев" прекратили мошенническую деятельность компании, которая завладела деньгами граждан.

Компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний.