Финансы 1 час назад

МВФ подал негативный сигнал Украине. Визит миссии фонда в Киев пока не планируется

Возможный прогресс Украины по выполнению требований в МВФ не комментируют

МВФ. Фото: flickr.com МВФ. Фото: flickr.com
МВФ. Фото: flickr.com

В Международном валютном фонде отказались комментировать прогресс Украины по выполнению условий 18-месячной программы Stand-by, подписанной в мае 2020 года.

В частности, от ответа на этот вопрос воздержался официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, выступая на форуме "Корпоративное управление: потеря суверенитета или антидот коррупции" 29 июля, сообщает "ЛІГА.Финансы".

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"Я воздержусь от ответа на этот вопрос (Люнгмана спросили, выполняется ли программа МВФ по плану)", — сказал представитель МВФ.

По данным СМИ, Фонд "мог заморозить" программу с Украиной, поскольку эксперты МВФ не посетили Украину с официальным визитом в июле.

Как уточнил собеседник издания в одной из сторон переговоров, стационарная миссия МВФ в Киеве изначально не была запланирована из-за карантина.

"Вместо этого проходят постоянные онлайн-консультации, это называется "виртуальной миссией". Информации, когда планируется визит экспертов МВФ непосредственно в Киев, пока нет", — отметил он.

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Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что приезд миссии МВФ перед решением по второму траншу ожидается в "июле-августе, скорее всего, в июле".

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от МВФ по новой 18-месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш составил $2,1 млрд. Все деньги направлены в госбюджет.

11 июня МВФ обнародовал текст Меморандума с украинским правительством. Некоторые позиции страна уже нарушает.

22 июля новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко вместе с заместителями провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда — председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йостом Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом.

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