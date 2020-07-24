Зеленский заверил главу ЕБРР в готовности Украины выполнять условия второго транша МВФ

Украина последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами, в частности с МВФ и Всемирным банком, а правительство работает над выполнением условий для получения второго транша кредита МВФ и ЕС.

Об этом в телефонном разговоре с руководителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Также президент сообщил, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала — Министерство финансов привлекло $2 млрд, что демонстрирует доверие инвесторов к нашей стране", — говорится на официальном сайте главы государства.

Зеленский заверил собеседников в том, что со сменой главы Национального банка Украины, которым недавно был назначен Кирилл Шевченко, политика НБУ останется такой же эффективной.

"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", — сказал президент.

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Кроме этого, Зеленский выразил уверенность, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.

"Прежде всего, имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на EUR450 млн, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что в прошлом году портфель проектов ЕБРР в Украине составил 1,1 млрд евро.

В свою очередь, исполняющий обязанности президента ЕБРР отметил, что банк готов оказывать Украине еще больше поддержки во времена кризиса, и за этот год инвестировал в Украину более 300 млн евро.

Напомним, 22 июля новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко вместе с заместителями провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда — председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йостом Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом.