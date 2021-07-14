"Мы не заигрываем": Разумков прокомментировал похвалу лидеров "Слуги народа" Компартии КНР

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Украине не стоит брать какую-то страну или партию в качестве модели своего развития. Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net, комментируя комплиментарные заявления лидеров правящей партии "Слуга народа" в адрес Коммунистической партии Китая.

"Нам надо строить отношения не по стратегии коллег, а по государственной стратегии. Нужно ли нам сотрудничество с Китаем? Да, нужно. И думаю, что любому политику надо исходить из украинских интересов и искать плюсы для нашего государства", — отметил глава парламента.

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По его мнению, перенять опыт другой страны, особенно Китая с совершенно другим менталитетом, в украинских реалиях невозможно и не стоит пытаться это делать.

"Я бы не брал какую-то страну или партию в качестве образца. Мы будем двигаться своим путем. Положительные моменты надо внедрять, но взять клише одной политсилы и переложить на наше государство не получится. Если мы посмотрим на менталитет в Китае и у нас, то это две большие разницы", — подчеркнул Разумков.

Спикер подчеркнул, что в отношении КНР речь не идет о "заигрывании" на фоне стремления с другой стороны получать гарантии безопасности от США и НАТО.

"Мы не заигрываем, мы сотрудничаем. Мы сотрудничаем с различными странами. Через нас даже идет транзит газа из России, с которой мы находимся в состоянии военного конфликта. Сейчас такой глобальный мир. И наше государство должно двигаться в своих интересах", — заявил он.

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Напомним, что на днях председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и лидер ее фракции в Раде Давид Арахамия в комментариях китайскому телеканалу CCTV 13 очень положительно отозвались о китайской политике.

В частности, Арахамия заявил, что читает книги председателя КНР Си Цзиньпина и "восхищается горизонтом планирования", который ставят в Китае. Корниенко же заявил, что Китай под руководством Коммунистической партии показал миру, как можно побороть бедность и выстраивать гармоничные отношения с партнерами.