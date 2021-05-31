Китайским семьям разрешат иметь трех детей

Власти Китая будут поддерживать пары, которые хотят иметь третьего ребенка. Как передает "Синьхуа", об этом было заявлено на заседании Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, прошедшем 31 мая.

"На встрече было заявлено, что реализация этой политики и соответствующих вспомогательных мер поможет улучшить структуру населения Китая, активно реагировать на старение населения и сохранить преимущества страны в области людских ресурсов", — сообщает китайское госинформагентство.

Напомним, что 11 мая Китай опубликовал предварительные результаты переписи населения 2020 года, показавшие рост его численности за предыдущие десять лет на 5,38%, до 1,412 млрд человек. В то же время сразу в пяти провинциях численность населения упала, также упала и доля самих китайцев (ханьцев) в КНР.

Население до 15 лет составило 17,95%, в возрасте 15-59 лет — 63,35%, а от 60 лет — 18,7% (в том числе 13,5% населения старше 65-летнего возраста).

Данные о коэффициентах рождаемости-2020 пока неизвестны. Однако по переписи 2010 года суммарный коэффициент составлял 1,18 (в том числе 0,88 в крупных городах, 1,15 в мелких и 1,44 в сельской местности). В 2010 году он составлял 1,22 (0,86 в крупных городах, 1,08 в мелких и 1,43 в селах). При этом считается, что для сохранения численности населения на одном уровне суммарный коэффициент рождаемости должен составлять около 2,1.

Причины этого лежат в государственной политике по ограничению рождаемости во избежание перерасхода земельных, водных и энергетических ресурсов, проводившейся властями КНР в 1979-2015 годах.

В первые годы ее реализации китайцам позволялось иметь лишь одного ребенка на семью, но в середине 1980-х сельским жителям позволили иметь второго ребенка, если первым была девочка. В конце октября 2015 года Китай разрешил иметь двух детей всем семьям.