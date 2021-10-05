Политика и экономика 40 минут назад

Мы предложили ЕС создать в Украине тренировочный лагерь для ВМС, — Стефанишина

Вице-премьер-министр отметила, что Европейский Союз существенно усилил направление европейской оборонной политики

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Украинские власти предложили Европейскому Союзу создать на территории Украины военно-тренировочный центр.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина перед конференцией "Торговые войны: искусство защиты", организованной юридической компанией "Ильяшев и Партнеры".

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Стефанишина подтвердила информацию одного из немецких СМИ, по данным которого рассматривается создание тренировочного лагеря на территории Украины. "Да, это было предложение украинской стороны. Европейский Союз за последние два года существенно усилил и перенаправил ресурсы в направлении европейской оборонной политики. Был создан Европейский фонд мира. В рамках деятельности этого фонда мы предложили основать в Украине тренировочную миссию. Пока мы не можем оценивать реалистичность этой идеи, продолжаются консультации на уровне государств-членов, том числе в Германии", — отметила она.

Вице-премьер добавила, что обсуждение этого вопроса — сложная дискуссия. Однако она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал решение СНБО о продвижении в НАТО. Оно предусматривает развертывание постоянно действующего тренировочного центра с выходом в Черное море.

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"То есть аналогичный Яворовскому полигону во Львовской области. Такая же тренировочная база будет для военно-морских сил Украины и стран-членов НАТО", — подытожила Стефанишина.

Напомним, вопросы сотрудничества с НАТО Зеленский обсудил на заседании СНБО в июне. При этом ранее на заседании СНБО гарант ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 668 "воров в законе" и криминальных авторитетов, являющихся гражданами различных стран.

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