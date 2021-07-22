На Днепропетровщине с нуля построили очередную сельскую амбулаторию (ФОТО)

В Днепропетровской области завершилось строительство с нуля еще одной современной медицинской амбулатории — в селе Куриловка Днепровского района.

Это одно из 16 сельских медучреждений, которые в этом году обустроили в области по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом, как информирует пресс-служба ОГА, сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Важно, чтобы жители сел области имели доступ к современной медицинской инфраструктуре. Для этого на Днепропетровщине создаем сеть новых амбулаторий. Строим их "с нуля" по стандартам энергоэффективности", — рассказал Резниченко.

В амбулатории обустроили два кабинета для врачей, манипуляционную, комнаты прививок, диагностики, отдыха персонала, палату дневного стационара на четыре кровати. Сделан отдельный вход для людей с подозрением на вирусные заболевания.

Читайте также: На Днепропетровщине осталось достроить 30 километров новой трассы на Киев

Одно из помещений выделили под аптеку, поскольку ранее в селе аптечного пункта не было, а ближайший находился в 10 километрах.

В Куриловской амбулатории будут принимать два семейных врача, каждому из них будет помогать по две медсестры. "В новой амбулатории светло, аккуратно. Как и должно быть. Люди увидят, какие здесь хорошие условия, и будут заключать договоры с семейным врачом. Следить за здоровьем", — уверен заведующий Куриловской амбулатории Василий Туркив.

Как отмечается, амбулатория будет принимать пациентов не только из Куриловки, но и из соседней Николаевки.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что на Днепропетровщине в рамках "Большой стройки" возводят два бассейна.