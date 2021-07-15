На Днепропетровщине в рамках "Большой стройки" возводят два бассейна (ФОТО)

В Днепропетровской области в скором времени заработают два современных бассейна, которые с нуля строят в Никополе и Слобожанском. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По его словам, объекты строятся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В бассейнах создадут условия для занятий плаванием для взрослых и детей.

"Развиваем спортивную инфраструктуру региона. Реконструируем стадионы. Возводим бассейны. Современные условия для занятий плаванием создаем в Никополе и Слобожанском", — рассказал глава ОГА.

Одна из стройплощадок развернулась в пригороде областного центра — поселке Слобожанское. Там бассейн строят рядом с новым спорткомплексом, снаружи здания будут с одинаковым дизайном.

"Уже готовы внешние стены. Заканчиваем крышу. На очереди — установление витражей "в пол". На первом и втором этажах все отштукатурили и подготовили под плитку. Здание будет теплым и современным", — заявил генподрядчик Владимир Кононов.

Также здание оснастят современными системами очистки воздуха и воды. Внутри будет два бассейна: 25-метровый для взрослых и 10-метровый для детей. На третьем этаже, над бассейном для взрослых, разместят трибуны на 100 зрителей. Как отмечают в Днепропетровской областной госадминистрации, работы проводятся за государственные, областные и местные средства.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что на новой трассе Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка, которая возводится в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", завершилось строительство моста через канал Днепр — Донбасс.