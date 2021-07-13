На новой "решетиловской" трассе построили мост через канал Днепр — Донбасс (ФОТО)

На трассе Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка, которая возводится с нуля в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", завершилось строительство моста через канал Днепр — Донбасс.

Об этом глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил на свой официальной Facebook-странице.

"Возвели мост через канал Днепр — Донбасс в Днепровском районе. Наносим дорожную разметку, устанавливаем дорожные знаки", — написал он, продемонстрировав фото масштабного инженерного сооружения.

Резниченко напомнил, что новая "решетиловская" трасса станет скоростным коридором между Днепром и Киевом.

Данная трасса является одним из стратегических проектов программы "Большая стройка".

Новая дорога будет проходить в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов, ее длина составит 138,4 км. Часть дороги в Полтавской области строят в цементобетоне.

После завершения строительства время поездок из Днепра в Киев сократится с 8 до 5-6 часов.

Ранее Резниченко сообщил, что возле Днепра "с нуля" строят объездную дорогу.

Также Резниченко сообщал, что Кривой Рог получил от ДнепрОГА 21 современную "скорую".