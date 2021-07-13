Транспорт 60 минут назад

На новой "решетиловской" трассе построили мост через канал Днепр — Донбасс (ФОТО)

После завершения строительства время поездок из Днепра в Киев сократится с 8 до 5-6 часов

Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

На трассе Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка, которая возводится с нуля в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", завершилось строительство моста через канал Днепр — Донбасс.

Об этом глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил на свой официальной Facebook-странице.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Возвели мост через канал Днепр — Донбасс в Днепровском районе. Наносим дорожную разметку, устанавливаем дорожные знаки", — написал он, продемонстрировав фото масштабного инженерного сооружения.

Резниченко напомнил, что новая "решетиловская" трасса станет скоростным коридором между Днепром и Киевом.

Данная трасса является одним из стратегических проектов программы "Большая стройка".

Новая дорога будет проходить в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов, ее длина составит 138,4 км. Часть дороги в Полтавской области строят в цементобетоне.

Читайте также:
Трассу Знаменка — Изварино на Днепропетровщине ремонтируют в режиме 24/7

После завершения строительства время поездок из Днепра в Киев сократится с 8 до 5-6 часов.

Ранее Резниченко сообщил, что возле Днепра "с нуля" строят объездную дорогу.

Также Резниченко сообщал, что Кривой Рог получил от ДнепрОГА 21 современную "скорую".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Камеры автофиксации нарушений ПДД начали устанавливать в Харькове
Камеры автофиксации нарушений ПДД начали устанавливать в Харькове
Трассу Знаменка — Изварино на Днепропетровщине ремонтируют в режиме 24/7
Трассу Знаменка — Изварино на Днепропетровщине ремонтируют в режиме 24/7
В Украине до конца 2021 года возобновит работу аэропорт "Черкассы" — ОГА
В Украине до конца 2021 года возобновит работу аэропорт "Черкассы" — ОГА
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинке, сбившей на самокате женщину, присудили год тюрьмы условно и 127 тысяч грн штрафа

  3. Как сделать артиста амбассадором вашего бренда и найти баланс между творчеством и бизнесом

  4. Боты для FIFA, а не майнинг: чем на самом деле занималась "криптоферма" в Виннице

  5. "Прощание" Зеленского и Меркель: почему эти переговоры важнее, чем могли показаться

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...