Экономика 40 минут назад

Трассу Знаменка — Изварино на Днепропетровщине ремонтируют в режиме 24/7

Самые масштабные работы сейчас ведутся на участке между Днепром и Павлоградом

Трассу Знаменка — Изварино на Днепропетровщине ремонтируют в режиме 24/7 Трассу Знаменка — Изварино на Днепропетровщине ремонтируют в режиме 24/7

В Днепропетровской области в круглосуточном режиме и без выходных ремонтируют международную трассу М-04 Знаменка — Луганск — Изварино. Техника работает на всей протяженности автодороги в пределах области, сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

"На трассе Знаменка-Луганск-Изварино кипит работа. Магистраль международного значения дорожники приводят в порядок и днем, и ночью. Работают сразу на нескольких участках", — рассказал Резниченко.

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Самые масштабные работы сейчас ведутся на 63-километровом участке трассы между Днепром и Павлоградом. Дорожники там обустраивают обочины, реконструируют путепроводы, укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, а в районе села Дмитровка уже начали наносить дорожную разметку.

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Полностью готовы 45 км трассы от Днепра до Криничанского поста полиции. Все работы выполняются в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Раньше автодорога был вся в выбоинах и больших ямах. Сейчас очень хорошее покрытие. Приятно, что программа президента Украины "Большая стройка" соединила не только крупные города, но и села", — сказал секретарь Криничанского поселкового совета Олег Золотаревский.

По его словам, до ремонта из Криничек до Днепра доезжали примерно за час, а сейчас почти в два раза быстрее.

Ремонт бывшей трассы М-04 — один из самых масштабных проектов программы "Большая стройка".

"Эта дорога — часть "Дороги Единства" М-30. Она станет скоростным коридором между восточными и западными областями страны", — подчеркнул и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Трасса М-30 проходит через 8 областей. Ее длина — почти 1400 км, из них 300 — в Днепропетровской области.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что возле Днепра "с нуля" строят объездную дорогу.

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