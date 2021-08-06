На Карибах премьер-министра островного государства чуть не убили из-за вакцинации

В столице карибского государства Сент-Винсент и Гренадин премьер-министра Ральфа Гонсалвеша ранили во время протестов.

Как сообщает News784, во время массовых беспорядков пострадал также один из протестующих.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным СМИ, глава правительства получил ранение, когда пытался пройти через толпу, которая протестует в связи с поправками в законодательство о здравоохранении. Один из протестующих бросил в него твердый предмет.

Согласно этой поправке, ряд категорий госслужащих должны пройти обязательное вакцинирование от COVID-19.

В издании отмечают, что против поправок в законодательство выступают ряд профсоюзов. По их мнению, поправки нарушают фундаментальные права граждан.

Protests Turned Violent in St Vincent, Road Blocked By Fires — https://t.co/PLX9mDEmVK pic.twitter.com/KAME5xvXWJ — News784 (@news_784) August 5, 2021

Сент-Винсент и Гренадины — государство в южной части Карибского моря, расположенное на крупном острове Сент-Винсент и цепи более мелких островов.

Стоит отметить, что это государство входит в так называемый "серый список" рейтинга White, Grey & Black List (WGB List) Парижского меморандума о взаимопонимании (Paris MoU), который отражает уровень выполнения требований по безопасности судоходства.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram