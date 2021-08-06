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В мире 1 час назад

На Карибах премьер-министра островного государства чуть не убили из-за вакцинации

Глава правительства получил ранение, когда пытался пройти через толпу, которая протестует из-за поправок в законодательство о здравоохранении

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В столице карибского государства Сент-Винсент и Гренадин премьер-министра Ральфа Гонсалвеша ранили во время протестов.

Как сообщает News784, во время массовых беспорядков пострадал также один из протестующих.

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По данным СМИ, глава правительства получил ранение, когда пытался пройти через толпу, которая протестует в связи с поправками в законодательство о здравоохранении. Один из протестующих бросил в него твердый предмет.

Согласно этой поправке, ряд категорий госслужащих должны пройти обязательное вакцинирование от COVID-19.

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В издании отмечают, что против поправок в законодательство выступают ряд профсоюзов. По их мнению, поправки нарушают фундаментальные права граждан.

Сент-Винсент и Гренадины — государство в южной части Карибского моря, расположенное на крупном острове Сент-Винсент и цепи более мелких островов.

Стоит отметить, что это государство входит в так называемый "серый список" рейтинга White, Grey & Black List (WGB List) Парижского меморандума о взаимопонимании (Paris MoU), который отражает уровень выполнения требований по безопасности судоходства.

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