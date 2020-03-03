На парламентских выборах в Израиле победила партия премьера Нетаньяху

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о победе на парламентских выборах после того, как экзит-полы показали высокую вероятность того, что правящая партия "Ликуд" сформирует правительственную коалицию.

Об этом глава правительства сообщил в Twitter.

"Это — большая победа для Израиля. Мы победили благодаря вере в наш путь и народу Израиля", — написал израильский премьер в своем микроблоге.

В свою очередь главный соперник Нетаньяху на выборах Бени Гантц (центристский блок "Кахоль-Лаван") выразил разочарование после обнародования результатов экзит-полов.

"Я разделяю ваше разочарование и боль", — обратился он в Тель-Авиве к своим сторонникам.

Известно, что состоявшиеся 2 марта выборы стали третьими в Израиле менее чем за год. Они были назначены после голосований в апреле и сентябре, которые так и не привели к созданию стабильного правительства в стране.

Центральная избирательная комиссия страны обещает опубликовать официальные результаты выборов вечером 3 марта.

Как ожидается, "Ликуд" может получить 36 из 120 мест в парламенте и ей пока не хватает всего одного голоса для формирования правительственной коалиции. В то же время "Кахоль-Лаван" может получить 33 места.

Предполагается, что этот результат будет лучшим за всю историю премьерства Нетаньяху, который впервые был главой правительства в 1996–1999 годах, а нынешний срок его полномочий начался в 2009 году.

Напомним, 2 января 2020 года Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и глава израильской дипмиссии в Киеве Джоэл Лион в совместном заявлении назвали "оскорблением" появление 1 января на здании Киевской городской администрации баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры.

В МИД Украины ответили, что каждый народ имеет право самостоятельно определять своих героев.