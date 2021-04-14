Экономика 40 минут назад

На пике эпидемии Covid-19 украинцы заметно сократили стремление к крупным покупкам

Индекс инфляционных ожиданий в Украине стабилен, а ожидания по курсу гривны в ближайшие месяцы в марте улучшился

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В марте, согласно исследованию Info Sapiens, индекс потребительских настроений в Украине составил 67,8 пункта, снизившись на 1,3 пункта относительно февраля. Отмечается, что незначительное сокращение индикатора связано со снижением индекса целесообразности крупных покупок.

Индекс текущего положения снизился на 5,5 пункта до 58,9. Составляющие этого индекса претерпели такие изменения:
- индекс текущего личного материального положения составил 54,8, что на 3,9 пункта ниже уровня в феврале;
- индекс целесообразности крупных покупок снизился на 7,2 пункта до 63,0.

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Индекс экономических ожиданий в марте вырос незначительно и составляет 73,7 пункта. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
- индекс ожидаемых изменений личного материального положения составляет 79,2, что на 1,6 пункта выше уровня этого показателя в феврале;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года составил 60,5 и почти не изменился по сравнению с прошлым периодом;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет вырос на 2,7 пункта по сравнению с прошлым месяцем и составляет 81,4.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в марте снизился на 2,6 пункта до 148,1. Индекс инфляционных ожиданий стабилен и составляет 187,8. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,1 пункта до 134,3.

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"Наибольшее падение испытал индекс целесообразности делать крупные покупки — сокращение на 7 пунктов. Такое падение, вероятно, является реакцией на рост заболеваемости Covid-19 и нежелание тратить деньги при этих условиях. Индекс целесообразности делать крупные покупки в Украине является наиболее чувствительным, по сравнению с другими индексами, к динамике заболеваемости и внедрению карантина", — комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домохозяйств страны. С 2000 ро 2019 год его проводила исследовательская компания GfK Ukraine, с 2019 — Info Sapiens.

В рамках исследования опрашивается 1000 человек возрастом от 16 лет по выборке репрезентативной по полу и возрасту, городскому и сельскому населению и размеру населенного пункта. Статистическое отклонение не превышает 3,2%. Полевой этап данной волны опроса продолжался с 6 по 24 марта.

Напомним, по данным Deloitte, 39% респондентов в условиях эпидемии Covid-19 снизили частоту покупок в традиционных магазинах, переведя часть закупок в онлайн.

Источник фото: Depositphotos

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