Экономика 40 минут назад

Потребительские настроения украинцев улучшаются — премьер

Денис Шмыгаль убежден, что дополнительные выплаты бизнесу, а также индексация пенсий только будут способствовать улучшению потребительского настроя

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потребительские настроения населения в Украине улучшаются.

Об этом свидетельствует положительная динамика по уровню зарплат и в розничной торговли, написал глава правительства в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

Он выразил убеждение, что дополнительные выплаты бизнесу, а также индексация пенсий только будут способствовать улучшению потребительского настроя.

"Средняя зарплата в феврале составляла 12,5 тысяч грн. С учетом инфляции заработная плата увеличилась на 7,6% по сравнению с февралем 2020 года. Кроме того, розничная торговля в феврале выросла на 5,6% (в январе был рост на 3,5%). Такая положительная динамика демонстрирует, что потребительские настроения населения улучшаются", — написал Шмыгаль в соцсети.

Ранее премьер подал ежегодную декларацию о доходах. В ней указаны наличные деньги в различных валютах, дом, земельные участки и автомобиль.

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Напомним, Верховная Рада отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. За соответствующий законопроект №4543 проголосовали 257 парламентариев.

Этот запрет ввели из-за карантина. Кроме того, парламент хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.

Как сообщалось, пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на поведение потребителей, 39% респондентов снизили частоту покупок в традиционных магазинах, переведя часть закупок в онлайн. 30% также отметили, что у них снизились затраты на покупки в офлайн-магазинах.

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