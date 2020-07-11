Происшествия 1 час назад

На пляже в Египте одновременно утонули 11 человек

Отдыхающие погибли при попытке спасти ребенка

Пляж, на котором произошла трагедия в Египте. Фото: masrawy.com Пляж, на котором произошла трагедия в Египте. Фото: masrawy.com
Пляж, на котором произошла трагедия в Египте. Фото: masrawy.com

В египетском городе Александрия по меньшей мере 11 человек утонули в Средиземном море при попытке спасти ребенка.

Об этом сообщает местное издание Masrawy.

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Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа "Палм-Бич", закрытого из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Указано, что именно по этой причине на нем не было спасательных служб.

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Как отмечается, на рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.

"Утонули 11 человек, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", — говорится в сообщении.

Известно, что в Украине с начала лета утонули почти 300 человек.

Напомним, с 1 июля популярный среди украинских туристов Египет открыл международное авиасообщение в главных морских курортах.

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