На пляже в Египте одновременно утонули 11 человек

В египетском городе Александрия по меньшей мере 11 человек утонули в Средиземном море при попытке спасти ребенка.

Об этом сообщает местное издание Masrawy.

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Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа "Палм-Бич", закрытого из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Указано, что именно по этой причине на нем не было спасательных служб.

Как отмечается, на рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.

"Утонули 11 человек, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", — говорится в сообщении.

Известно, что в Украине с начала лета утонули почти 300 человек.

Напомним, с 1 июля популярный среди украинских туристов Египет открыл международное авиасообщение в главных морских курортах.