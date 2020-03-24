На развивающихся рынках зафиксирован рекордный в истории отток капитала

С момента начала финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, инвесторы вывели с развивающихся рынков $83 млрд, что является крупнейшим оттоком капитала в истории.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20, сообщается на сайте МВФ.

Она отметила, что страны с низким уровнем доходов находятся в "бедственном положении", тогда как развитые экономики более подготовлены для реагирования на кризис.

"На них (развивающиеся страны — Delo.ua) сильно повлияли внешние потоки капитала. Инвесторы уже вывели $83 млрд с развивающихся рынков с начала кризиса, что является крупнейшим когда-либо зафиксированным оттоком капитала. Мы особенно обеспокоены тем, что страны с низким уровнем дохода находятся в бедственном положении — вопрос, над которым мы тесно сотрудничаем со Всемирным банком", — заявила Георгиева.

Она рассказала также о мерах, которые МВФ может предпринять для стабилизации ситуации в условиях пандемии коронавируса.

В частности, МВФ будет активно наращивать финансирование на случай чрезвычайных ситуаций — за помощью в Международный валютный фонд уже обратились около 80 стран. Для этого организация тесно сотрудничает с другими международными финансовыми институтами.

МВФ также пополняет трастовый фонд помощи и предотвращения катастроф, чтобы помочь беднейшим странам, для этого будут использованы все кредитные ресурсы, объемом в $1 трлн.

Кроме этого, МВФ рассматривает и другие доступные варианты. Так, крупные центральные банки начали двусторонние линии обмена со странами с формирующимся рынком. В связи с глобальным кризисом ликвидности Фонду нужны новые участники, чтобы обеспечить дополнительные линии обмена.

"Это чрезвычайные обстоятельства. Многие страны уже принимают беспрецедентные меры. Мы в МВФ, работая со всеми нашими странами-членами, сделаем то же самое. Давайте вместе преодолеем это чрезвычайное положение, чтобы поддержать всех людей во всем мире", — глава МВФ.

Ранее стало известно, что Украина, помимо активного продолжения переговоров с Международным валютным фондом об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на $50 млрд механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.