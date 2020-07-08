Сайт украинского омбудсмена продолжает рекламировать Виагру (ФОТО)

На сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в разделе "Право на информацию" оказалась строчка о препарате Силденафил, который в народе называют Виагра.

На момент публикации новости текст на сайте украинского омбудсмена все еще оставался прежним.

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В частности, четвертый абзац новости, которая начинается со слов "Открытость и прозрачность власти, которая обеспечивается, в том числе, путем публикации и предоставления информации по запросам, является одной из важнейших гарантий становления любого демократического общества" оказался на испанском.

"Покупка рецептурных лекарств в Интернете — новая идея для многих людей. Информация о препарате силденафила Виагра назначается для лечения эректильной дисфункции и артериальной легочной гипертонии", — говорится в тексте. При этом слова "силденафила Виагра" являются гиперссылкой и ведут на испанский сайт по продаже этого препарата.

Примечательно, что если искать испанский текст в Google, можно увидеть, что реклама в таком виде есть только на сайте украинского омбудсмена. Отметим также, что в украинском и английском варианте сайта эта страница пустая.

Как отметил адвокат Андрей Кристенко, этот текст появился еще в декабре 2019 года. Однако с того момента он так и не поменялся. "Дивная история... В ленте мелькает требование омбудсвумен 3,5 млн грн на какой-то новый сайт. Еще в декабре 2019-го я писал, что сайт Уполномоченного рекламирует виагру. Не накопили 3,5 ляма еще?" — отмечает он.

Напомним, после того, как народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества", украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала заявление политика дискриминацией прав детей и обратилась к спикеру Верховной Рады.