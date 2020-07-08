Политика и экономика 1 час назад

Сайт украинского омбудсмена продолжает рекламировать Виагру (ФОТО)

Строчка о препарате, который лечит эректильную дисфункцию, оказалась в разделе "Право на информацию"

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Фото: Лига.Новости Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Фото: Лига.Новости
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Фото: Лига.Новости

На сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в разделе "Право на информацию" оказалась строчка о препарате Силденафил, который в народе называют Виагра.

На момент публикации новости текст на сайте украинского омбудсмена все еще оставался прежним.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, четвертый абзац новости, которая начинается со слов "Открытость и прозрачность власти, которая обеспечивается, в том числе, путем публикации и предоставления информации по запросам, является одной из важнейших гарантий становления любого демократического общества" оказался на испанском.

"Покупка рецептурных лекарств в Интернете — новая идея для многих людей. Информация о препарате силденафила Виагра назначается для лечения эректильной дисфункции и артериальной легочной гипертонии", — говорится в тексте. При этом слова "силденафила Виагра" являются гиперссылкой и ведут на испанский сайт по продаже этого препарата.

Примечательно, что если искать испанский текст в Google, можно увидеть, что реклама в таком виде есть только на сайте украинского омбудсмена. Отметим также, что в украинском и английском варианте сайта эта страница пустая.

Как отметил адвокат Андрей Кристенко, этот текст появился еще в декабре 2019 года. Однако с того момента он так и не поменялся. "Дивная история... В ленте мелькает требование омбудсвумен 3,5 млн грн на какой-то новый сайт. Еще в декабре 2019-го я писал, что сайт Уполномоченного рекламирует виагру. Не накопили 3,5 ляма еще?" — отмечает он.

Читайте также:
Состоялся первый этап "пасхального" обмена пленными на Донбассе

Напомним, после того, как народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества", украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала заявление политика дискриминацией прав детей и обратилась к спикеру Верховной Рады.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Еврокомиссия разрешила продавать первое лекарство для лечения коронавируса
Еврокомиссия разрешила продавать первое лекарство для лечения коронавируса
В Украине вступил в силу запрет вывоза донорской крови
В Украине вступил в силу запрет вывоза донорской крови
Всемирная организация здравоохранения остановила испытания 3 лекарств от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения остановила испытания 3 лекарств от COVID-19
Загрузка...
Новое видео
Николай Тимощук: об устойчивости компаний, спросе на UNIT.City и человеке будущего / Delo.UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Появились "двойники": украинцы жалуются на видеофиксацию нарушений ПДД (ФОТО)

  3. Глава НАПК вручил Зеленскому два админпротокола за его "преступление"

  4. Дело Порошенко: суд решил не избирать меру пресечения пятому президенту

  5. Зеленский продал землю и недвижимость жене замглавы фракции "Слуга народа"

Загрузка...