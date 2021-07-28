На Шри-Ланке при рытье колодца нашли крупнейший в мире сапфир: его оценивают в $100 млн

На Шри-Ланке случайно нашли крупнейший в мире сапфир, оцененный в сумму до 100 млн долларов. Как передает BBC, камень был найден рабочими, копавшими колодец на заднем дворе дома торговца драгоценными камнями в районе Ратнапура.

Отмечается, что камень, прозванный "сапфиром прозорливости", весит около 510 килограммов, или 2,5 млн каратов. Владелец находки сообщил о ней властям, однако потребовалось больше года, чтобы очистить камень от грязи и прочих примесей, прежде чем его стало возможно проанализировать и сертифицировать.

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Эксперты говорят, что бледно-голубой камень имеет оценочную стоимость на международном рынке до 100 млн долларов. Как прокомментировал BBC известный геммолог Гамини Зойса, вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад.

В то же время эксперты отмечают, что даже несмотря на то, что найденный образец имеет огромный вес в каратах, все камни внутри кластера могут быть невысокого качества.

Ратнапура известна как столица драгоценных камней на Шри-Ланке — собственно, в переводе с сингальского название и означает "город драгоценных камней".

Само же островное азиатское государство является ведущим экспортер сапфиров и других драгоценных камней: в 2020 году страна заработала порядка 500 млн долларов за счет экспорта драгоценных камней, бриллиантов и ювелирных изделий. Однако в результате карантина, вызванного пандемией Covid-19, ювелирная промышленность Шри-Ланки понесла убытки.

Работающие в этой отрасли теперь надеются, что "сапфир прозорливости" привлечет иностранных покупателей и экспертов, хотя этот камень еще не был проанализирован и подтвержден независимыми международными экспертами.

Напомним, в июне сообщалось, что в Ботсване нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире.

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