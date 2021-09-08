  • Главная
  • Политика и экономика
50 минут назад

На улицах Сингапура появился робот, "стучащий" властям на курильщиков и торгашей (ВИДЕО)

В частности, робот должен разгонять собрания больше пяти людей в одном месте

Фото: Home Team Science and Technology Agency Фото: Home Team Science and Technology Agency
Фото: Home Team Science and Technology Agency

В Сингапуре проходит испытание робот Xavier, призванный патрулировать общественные места для выявления нарушителей установленных в городе-государстве норм поведения.

Как сообщает агентство по науке и технологиям в структуре Министерства внутренних дел Сингапура, это совместный его проект с участием Национального агентства по окружающей среде, Управления наземного транспорта, Сингапурского продовольственного агентства и Совета по жилищному строительству и развитию.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В течение трех недель с 5 сентября робот будет пробираться по центральному району Тоа Пайо и выявлять "нежелательное социальное поведение" пешеходов.

Читайте также:
В Японии разработали "электронную кожу", контролирующую показатели здоровья человека

Среди таковых называется курение в запрещенных местах, незаконная торговля, неправильная парковка велосипедов, собрание в одном месте более пяти людей (что запрещено в рамках антиковидных мер) или езда на мотоцикле по пешеходным дорожкам.

Как только Xavier обнаруживает что-либо из вышеперечисленного, он запускает оповещение в реальном времени в центр управления и контроля, а также отображает соответствующее сообщение (в зависимости от сценария), чтобы проинформировать общественность и прекратить нарушение.

Xavier оснащен различными типами датчиков, которые позволяют ему двигаться автономно и избегать стационарных и динамических препятствий, таких как пешеходы и транспортные средства, вдоль заранее запрограммированного маршрута патрулирования.

Читайте также:
Искусственный интеллект позволит освободить человека, — участники iForum2021

Отмечается, что устройство оснащено камерами, которые могут передавать 360-градусное видео в центр управления и контроля. Робот также может снимать изображения и видео при слабом освещении и в темноте с помощью инфракрасной и светодиодной подсветки, а также камер для слабого освещения.

Данные, полученные с камер, передаются в систему видеоаналитики с возможностями искусственного интеллекта, разработанную инженерами агентства.

Уполномоченные служащие также смогут получать в режиме реального времени информацию о состоянии робота и управлять им. Интерактивная панель управления позволит сотрудникам удаленно реагировать на инциденты через двустороннюю внутреннюю связь или с помощью предварительно записанных звуковых сообщений.

Власти считают, что задействование робота поможет государственным служащим, поскольку сократит количество людей, необходимых для пеших патрулей в общественных местах, и повысит эффективность их работы.

Напомним также, что недавно Илон Маск объявил, что его компания Tesla разрабатывает человекоподобного робота для выполнения несложных поручений.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Канада разрешила въезд всем вакцинированным иностранцам
Канада разрешила въезд всем вакцинированным иностранцам
Турция ужесточает правила для невакцинированных граждан и туристов: что изменится
Турция ужесточает правила для невакцинированных граждан и туристов: что изменится
Норвегия открыла границы для вакцинированных от COVID-19 граждан Украины
Норвегия открыла границы для вакцинированных от COVID-19 граждан Украины
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Turkish Airlines будет летать из Николаева в Стамбул с 23 сентября (ОБНОВЛЕНО)

  3. Hyundai планирует перевести все коммерческие автомобили на водород

  4. Киевский речной вокзал отдали в аренду "Американскому университету"

  5. Почти 10 тысяч грн за флакон: Украина закупила партию препарата для лечения коронавируса

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...