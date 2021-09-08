На улицах Сингапура появился робот, "стучащий" властям на курильщиков и торгашей (ВИДЕО)

В Сингапуре проходит испытание робот Xavier, призванный патрулировать общественные места для выявления нарушителей установленных в городе-государстве норм поведения.

Как сообщает агентство по науке и технологиям в структуре Министерства внутренних дел Сингапура, это совместный его проект с участием Национального агентства по окружающей среде, Управления наземного транспорта, Сингапурского продовольственного агентства и Совета по жилищному строительству и развитию.

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В течение трех недель с 5 сентября робот будет пробираться по центральному району Тоа Пайо и выявлять "нежелательное социальное поведение" пешеходов.

Среди таковых называется курение в запрещенных местах, незаконная торговля, неправильная парковка велосипедов, собрание в одном месте более пяти людей (что запрещено в рамках антиковидных мер) или езда на мотоцикле по пешеходным дорожкам.

Как только Xavier обнаруживает что-либо из вышеперечисленного, он запускает оповещение в реальном времени в центр управления и контроля, а также отображает соответствующее сообщение (в зависимости от сценария), чтобы проинформировать общественность и прекратить нарушение.

Xavier оснащен различными типами датчиков, которые позволяют ему двигаться автономно и избегать стационарных и динамических препятствий, таких как пешеходы и транспортные средства, вдоль заранее запрограммированного маршрута патрулирования.

Отмечается, что устройство оснащено камерами, которые могут передавать 360-градусное видео в центр управления и контроля. Робот также может снимать изображения и видео при слабом освещении и в темноте с помощью инфракрасной и светодиодной подсветки, а также камер для слабого освещения.

Данные, полученные с камер, передаются в систему видеоаналитики с возможностями искусственного интеллекта, разработанную инженерами агентства.

Уполномоченные служащие также смогут получать в режиме реального времени информацию о состоянии робота и управлять им. Интерактивная панель управления позволит сотрудникам удаленно реагировать на инциденты через двустороннюю внутреннюю связь или с помощью предварительно записанных звуковых сообщений.

Власти считают, что задействование робота поможет государственным служащим, поскольку сократит количество людей, необходимых для пеших патрулей в общественных местах, и повысит эффективность их работы.

Напомним также, что недавно Илон Маск объявил, что его компания Tesla разрабатывает человекоподобного робота для выполнения несложных поручений.