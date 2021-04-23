В Японии разработали "электронную кожу", контролирующую показатели здоровья человека

Исследователи из Японии заявляют, что они разработали ультратонкую и легкую "электронную кожу" — датчик, который прикрепляется к груди с помощью водяного спрея и мониторит состояние здоровья человека, сообщает CNN.

Технология была разработана Такао Сомея, профессором Высшей школы инженерии Токийского университета. Изобретение еще не прошло клинических испытаний, но Сомея говорит, что уже началась работа с партнерами над разработкой производственных процессов.

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Датчик изготовлен из гибкого материала — поливинилового спирта со слоем золота, онможет улавливать такие сигналы, как сердцебиение и электрические импульсы от движения мышц.

Небольшой беспроводной передатчик, прикрепленный к груди, будет отправлять данные сердцебиения на ближайший смартфон, ноутбук или в облако, позволяя врачу контролировать показатели удаленно.

"Электронная кожа — это следующее поколение носимых устройств", — говорит Сомея. "Сегодня основные носимые устройства представлены в виде громоздких умных часов и очков. А электронная кожа тонкая, легкая, эластичная и прочная".

Это изобретение разрабатывалось с учетом того, что в Японии большая часть населения находится в очень почтенном возрасте. Сомея говорит, что для того, чтобы удаленное медицинское обслуживание было наиболее эффективным, важно следить за здоровьем пожилых людей в течение длительного времени с высокой точностью. По его словам, электронная кожа из-за ее долговечности является мощным инструментом для наблюдения за хроническими заболеваниями, такими как диабет, а также сердечной недостаточностью. Это также может помочь обнаружить ранние признаки болезни.

Кроме того, ученый разрабатывает светодиодный дисплей в сотрудничестве с Dai Nippon Printing, который можно будет носить на тыльной стороне руки. Он разработан для пожилых людей или тех, кто испытывает трудности с использованием смартфона, он будет отображать данные сердцебиения, передаваемые через электронную оболочку, в виде больших и понятных графических изображений. Также на дисплее могут отображаться простые смайлики, в том числе сердечко и радуга, которые друзья и родственники отправляют со смартфона, чтобы помочь пожилым людям почувствовать связь со своими близкими.

Согласно отчету Grand View Research, в 2019 году рынок электронной кожи оценивался в $4,5 млрд. Поскольку электронная кожа очень гибкая, иногда с возможностью самовосстановления, у нее есть потенциал для использования в робототехнике, протезировании и здравоохранении.

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E-skin используется и в спортивной сфере. Так, компания Xenoma интегрировала электронную кожу в пижаму, которая может контролировать температуру в постели, и в спортивную одежду для мониторинга фитнеса. Стартап заключил партнерское соглашение с практиком тхэквондо Маной Умехарой, чтобы увидеть, как электронная кожа может принести пользу профессиональным спортсменам. Технология отслеживает движения тела Маны и отправляет информацию на ноутбук, где программное обеспечение преобразует ее в визуальные данные. Сомея говорит, что для такого рода отслеживания движения обычно используется несколько камер.

Сомея считает, что 5G окажет "огромное влияние" на носимые технологии, включая электронную кожу, за счет увеличения объема данных, которые могут передаваться по беспроводной сети с высокой скоростью, предоставляя пользователям доступ к информации о своем здоровье в режиме реального времени. "Конечная цель e-skin — легко отслеживать все типы информации о человеческом организме в любом месте и в любое время, не мешая повседневной деятельности", — говорит он.