Происшествия 1 час назад

На Волыни в шахте оборвалась клеть, девять горняков травмированы

Пострадавших доставили в больницу, угрозы их жизни нет

Фото: Facebook/Борис Карпус Фото: Facebook/Борис Карпус
Фото: Facebook/Борис Карпус

В Волынской области в шахте №9 "Нововолынская" оборвалась клеть с рабочими (лифт для спуска в шахту — Delo.ua). Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской голова Нововолынска Борис Карпус.

По его словам, в результате аварии пострадали девять горняков.

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"На большой скорости шахтная клеть опустилась на убой. Девять шахтеров пострадали. Среди них — жители Нововолынска и окружающих сел", — написал Карпус.

Мэр отметил, что пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.

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"Есть информация, что девять горняков доставлены в больницу. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое — на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести", — отметил Карпус.

Он добавил, что 5 апреля должны начать служебное расследование по этому факту.

Напомним, 17 ноября на шахте имени Скочинского в оккупированном Донецке произошел пожар. В шахте находились 26 горняков, 22 из них удалось поднять на поверхность.

Впоследствии горноспасатели обнаружили и подняли на поверхность тела четырех пропавших без вести горняков.

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