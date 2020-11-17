Происшествия 30 минут назад

В оккупированном Донецке загорелась шахта, судьба четырех горняков неизвестна

В ходе спасательных работ пострадали три бойца оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда

Шахта имени Скочинского в Донецке. Фото: gorlovka-news.su Шахта имени Скочинского в Донецке. Фото: gorlovka-news.su
Шахта имени Скочинского в Донецке. Фото: gorlovka-news.su

В оккупированном Донецке во вторник, 17 ноября, возник пожар на шахте имени Скочинского.

В частности, возгорание случилось в конвейерном штреке пятой западной лавы шахты, сообщают подконтрольные оккупационным силам СМИ.

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"В шахте находились 26 горняков, 22 из них удалось поднять на поверхность. Судьба четырех горняков остается неизвестной", — говорится в сообщении.

Указано также, что в ходе спасательных работ пострадали три бойца оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда.

Известно, что шахта имени Скочинского считается опасной, так как на ней разработка пластов осложнена уникальными по опасности геологическими условиями.

Как сообщалось, последней значительной аварией здесь был выброс метана, в результате которого погибли 7 человек в апреле 2014 года, когда Донецк еще был подконтрольный украинским властям.

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В июне 2010 года на шахте в результате внезапного выброса метана погибли 5 горняков, 17 были госпитализированы. А 8 июня 2009 года в похожей аварии погибли 13 человек и еще 30 пострадали.

Крупнейшим по человеческим потерям инцидентом стал взрыв метана в апреле 1998 года, в результате которого погибли 63 человека и был травмирован 51 горняк.

Кроме того, в сентябре 2019 года на шахте Скочинского в Донецке произошел взрыв. Тогда погиб один горняк.

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