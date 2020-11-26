Политика и экономика 40 минут назад

На все процессы по обновлению отеля "Днипро" понадобится 1,5-2 года, — Кохановский

Отел станет одним из звеньев киберспортивной цепочки, которую Украинская профессиональная киберспортивная ассоциация планирует построить в Украине

Отель "Днепр" станет первым в мире отелем для киберспорта. Фото: презентация UPEA Отель "Днепр" станет первым в мире отелем для киберспорта. Фото: презентация UPEA
Отель "Днепр" станет первым в мире отелем для киберспорта. Фото: презентация UPEA

Обновленный отель "Днипро", который приватизировали в конце лета 2020 года, откроется полтора-два года.

Об этом заявил глава правления Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации (UPEA), мажоритарный акционер отеля Александр Кохановский в рамках онлайн-дискусии "Киберспорт в Украине: возможности и перспективы", которую организовала Европейская бизнес ассоциация.

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Он напомнил, что отел "Днипро" станет одним из звеньев киберспортивной цепочки, которую UPEA планирует построить в Украине. Сам отель, будет полностью обновлен, при этом там смогут жить обычные люди без каких-то ограничений. Новшеством станут определенные зоны для киберспортсменов и специальная инфраструктура.

"Сейчас все происходит в оценке — мы только недавно смогли туда зайти, посмотреть и узнать, что там внутри. Это, как бы архитектурный проект, реновации. Полтора-два года нам понадобится от начала до конца. Это мои средства и средства моих партнеров. Я являются мажоритарный акционером, управляющим — конечно же, я не полностью финансирую это дело", — добавил он.

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На уточнение корреспондента Delo.ua о текущем состоянии вопроса по поиску киберспортивной арены, которую Кохановский планировал открыть в 2-3 километрах от центра Киева, он отметил, что UPEA все еще находится в поиске площадки, поскольку они зажаты бюджетом. Глава ассоциации подчеркнул – они не готовы вкладывать 100-300 млн долларов, поскольку эту сумму невозможно будет отбить в Украине

"Арена в том виде, в котором мы видим стоит от 25 до 45-40 млн долларов. Значит нужно найти объект, который подходит под этот критерий и чтобы мы смогли уложиться в 8-10 тысяч посадочных мест. Но у нас есть в государственной собственности какая-то земля, есть в городской собственности, чем то владеет ДУСя (Государственной управление делами), Минспорт, Минобразования. Там хаос. Город готов помочь, но нужно что-то, что будет стоить нашего внимания, чтобы это был определенная супер-локация. Это основная проблема — то где мы пытались или хотели, там либо нельзя построить, либо не хватает места. Другие, на которые смотрим — там жители не дадут строить. Мы отсекли уже определенное количество вариантов", — подытожил Кохановский.

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Напомним, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обязали внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном злоупотреблении властью и служебным положением председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком при продаже государственного ЗАО "Гостиница "Днипро". Такое решение 7 сентября вынес Высший антикоррупционный суд в ответ на жалобу адвоката Ольги Колесник.

В жалобе отмечалось, что в конце августа клиент адвоката Колесник направил в НАБУ заявление о возможном совершении преступления при продаже всех акций отеля. Также заявления были направлены в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Указывалось, что 15 июля ФГИУ провел аукцион по продаже гостиницы. По его результатам договор купли-продажи был заключен с ООО "Смартленд", которое предложило 1,1 млрд грн. Заявитель указал, что при этом в справках фирмы и в СМИ были названы разные бенефициары, а также было нарушено положение законодательства о приватизации в части привлечения кредитных средств.

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