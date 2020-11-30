Финансы 1 час назад

Нацдепозитарий решил повысить вознаграждение независимым директорам до 400 000 грн

Членам Наблюдательного совета — независимым директорам вознаграждение планируют увеличить со 120 000 грн до 400 000 грн за финансовый год

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Национальный депозитарий Украины (НДУ) намерен повысить размер базового вознаграждения членам наблюдательного совета — независимым директорам с 1 января 2021 года.

Об этом НДУ сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

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Соответствующее решение содержится в проекте, который рассмотрят на внеочередном собрании акционеров 29 декабря.

Основные изменения, предлагаемые к политике вознаграждения членов Наблюдательного совета по сравнению с 2020 годом, предусматривают следующее:

– увеличение размера базового (основного) вознаграждения членам Наблюдательного совета — независимым директорам со 120 000 грн до 400 000 грн за финансовый год;

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– введение дополнительного вознаграждения члену Наблюдательного совета — независимому директору за выполнение им полномочий председателя Наблюдательного совета (в должности Председателя наблюдательного совета) и/или председателя Комитета/Комитетов Наблюдательного совета;

– введение возможности члену Наблюдательного совета — независимому директору выбрать другие сроки выплаты вознаграждения по его желанию — за полугодие, за 9 месяцев календарного года или за календарный год;

– закрепление компенсационной выплаты члену Наблюдательного совета — независимому директору, в случае понесенных им расходов в любых спорах в суде или других производствах в органах государственной власти в связи с исполнением им своих обязанностей.

– уточнение порядка расчета вознаграждения члену Наблюдательного совета — независимому директору за неполный календарный месяц действия договора с НДУ.

Кроме того, на утверждение будут вынесены новые редакции устава НДУ, Кодекса корпоративного управления и Положения о правлении.

Напомним, Наблюдательный совет ПАО "Национальный депозитарий Украины" на заседании 24 сентября избрал своим главой бывшего министра финансов Александра Данилюка.

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