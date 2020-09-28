Финансы 40 минут назад

Наблюдательный совет Нацдепозитария возглавил экс-глава Минфина

На заседании также был сформирован состав комитетов наблюдательного совета Национального депозитария

Александр Данилюк. Фото: Facebook Александр Данилюк. Фото: Facebook
Александр Данилюк. Фото: Facebook

Наблюдательный совет ПАО "Национальный депозитарий Украины" (НДУ) на заседании 24 сентября избрал своим главой бывшего министра финансов Александра Данилюка.

Как сообщает пресс-служба Нацдепозитария, заместителем председателя наблюдательного совета избрали представителя Национального банка Украины Николай Селехман.

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Кроме этого, на заседании был сформирован состав комитетов наблюдательного совета: Комитет по вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам и Комитет по вопросам аудита и управления рисками.

Комитеты Наблюдательного совета ПАО "НДУ" возглавляются независимыми директорами и формирование состава комитетов проводится по принципу большинства членов комитетов — независимых директоров в соответствии с Законом Украины "Об акционерных обществах".

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В НДУ напоминают, что 4 августа состоялось дистанционные внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "НДУ", по результатам которых был избран новый состав наблюдательного совета.

Напомним, 3 июня 2020 года по собственному желанию досрочно прекращены полномочия председателя наблюдательного совета Нацдепозитария Игоря Митюкова.

Обязанности главы набсовета НДУ временно исполнял Николай Селехман.

Стоит отметить, что 18 мая 2020 года вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности Национального депозитария Украины.

В августе прошлого года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.

 

 

 

 

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