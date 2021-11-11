Финансы 1 час назад

Налоговая скоро узнает правду о зарубежных счетах украинцев. CRS и что с этим делать

В случае принятия Украиной стандарта CRS, если украинец держит деньги за границей и не платит с них налоги, то Налоговая служба об этом узнает и привлечет к административной или уголовной ответственности.

Налоговая скоро узнает правду о зарубежных счетах украинцев. CRS и что с этим делать Налоговая скоро узнает правду о зарубежных счетах украинцев. CRS и что с этим делать

В 2023 году Украина хочет начать международный обмен финансовой информацией по стандарту CRS. В августе 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал официальное заявление об этом на Глобальном форуме Организации экономического сотрудничества и развития. А о желании присоединиться к CRS государство заявило еще в 2017 году. 

CRS — это международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах физических лиц и бизнеса в налоговых целях.

CRS в Украине хотят запустить законом № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты".  

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Как работает CRS на примере

Андрей — налоговый резидент Украины. У него счет в банке Швейцарии. Андрей не декларировал доходы по счету, а значит, не платил налоги в Украине. Налоговая служба Украины не знает про счет в Швейцарии. Банк Швейцарии не контролирует оплату налогов Андрея в Украине. Чтобы избегать таких ситуаций, придумали CRS. В рамках обмена информация об остатке денег на счету за границей автоматически будет передаваться Налоговой службе Украины. 

Инструмент разработали в 2014 году, но работать он начал с 2017 года, тогда 49 стран произвели обмен. На 2021 год CRS функционирует в 112 государствах. 

По данным организации, на 2019 год около 100 налоговых органов обменялись данными о 84 млн счетов с суммой активов в 10 триллионов евро.

Если украинец держит деньги за границей и не платит с них налоги, то Налоговая служба об этом узнает и привлечет к административной или уголовной ответственности.

В свою очередь украинские банки и финансовые компании будут направлять  информацию в иностранные налоговые структуры об  иностранцах, которые имеют счета в Украине.

Как CRS коснется физических лиц

Украинцам будет трудно прятать деньги за границей, в странах, где работает CRS. И ситуации вроде Pandora Papers будут встречаться все реже.

Информация о счетах будет направляться независимо от того, сколько денег на них находится. Любая сумма на счету автоматически будет составлять интерес для обмена по CRS.

CRS разделяет счета физлиц на две категории: 

  1. мелкие счета — остаток на конец года не больше $1,000,000;
  2. крупные счета — остаток на конец года больше $1,000,000.

Обмен произойдет и там, и там. Но с условием, что информация о владельцах крупных счетов будет дана в первую очередь.

Как CRS повлияет на бизнес

Обмен произойдет не только по личным, но и по корпоративным счетам. Так, налоговая узнает, что резиденту принадлежит зарубежная компания и какой остаток на ее счету.

Но есть нюансы, например, автоматически не будет отправляться информация о юридических лицах, на счету которых меньше $250 тысяч к концу финансового года.

В итоге, если украинец не уведомил о наличии у него КИК (контролируемой иностранной компании), то в рамках двустороннего обмена налоговая сможет получить эту информацию самостоятельно.

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Худшее, что можно сделать, — игнорировать. Чтобы обезопасить себя и бизнес, стоит использовать "переходной период" и привести финансы в порядок.

До конца 2021 года нужно решить вопросы по личным счетам. Стоит проверить себя на соответствие правилам резидентности, сделать чек-лист всех счетов, проанализировать на применимость CRS, в том числе проверить страны, где хранятся деньги на счетах, на наличие CRS. В итоге, подумать о возможности их реструктуризации или перемещении.

По корпоративным — провести комплексную экспертизу,  проанализировать структуру бизнеса и новые правила декларирования. Надо больше узнать о правилах страны, в которой находится корпоративный счет, и правилах КИК, которые тесно связаны с CRS. Это поможет разработать способы оптимизации бизнеса, минимизировав ущерб от CRS.

Вывод

Уклонение от налогов — проблема 21 века. Задолго до CRS страны внедряли похожие инструменты, но стандарт выстроил налаженную глобальную систему.  Страны хотят вернуть деньги, спрятанные в офшорах, на "историческую родину", взыскав с них налоги. Украина —  не исключение. Подумайте о будущем счетов уже сегодня. 

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