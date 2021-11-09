Удается ли налоговым органам отобрать деньги у офшоров, используя Anti-BEPS правила?

Глобальные тенденции усиления контроля за офшорами, трансфертным ценообразованием, детенизации доходов и налогов не могли не повлиять на Украину.

В мае 2020 г. вступили в силу так называемые Правила Anti-BEPS, которые ограничивают злоупотребление операциями с нерезидентами для целей оптимизации налогов и безосновательное применение налоговых льгот в Украине на пассивные доходы из Украины. Дают ли эти правила возможность налоговым органам правомерно отобрать деньги у офшоров и оставить их в виде налогов украинского бюджета разберем в деталях.

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Согласно информации ДНСУ за первое полугодие 2021 г. в пользу нерезидентов было выплачено 137 млрд грн. дохода. При этом налоговая считает, что 20% этих выплат являются рискованными, поскольку были выплачены (I) компаниям, которые, по мнению налоговых органов, не являлись бенефициарными собственниками доходов из Украины или (II) с злоупотреблением налоговыми льготами по налоговым конвенциям, или такие выплаты (III) не имели другой экономической цели, кроме как получение налоговой выгоды.

В результате украинским компаниям было доначисленно налоговых обязательств по выплатам нерезидентам на сумму 300 млн. грн. и ожидается, что до конца года эта цифра достигнет 2 млрд. грн. налоговых доначислений.

Также, налоговый орган начал активно внедрять новый подход сбора и применения информации, полученной из-за рубежа о нерезидентах и их операциях с украинскими компаниями для целей выявления операций, направленных на безосновательное получение налоговых льгот. В том числе растет практика получения информации о нерезидентах и их детальности, финансовой и налоговой отчетности от иностранных контролирующих органов.

Соответственно, если ваша компания выплачивала доходы на большие суммы в 2020 и 2021 г. на нерезидента, особенно на компании, которые зарегистрированы на Кипре, в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, Люксембурге, Германии, существует большая вероятность налоговых проверок таких операций и налоговых доначислений.

И как показывает моя практика, если налоговый орган не признает применение налоговой льготы или отнесение на расходы операции с нерезидентом, то в большинстве случаев такой налоговый орган прав.

Что же является маркером для налогового органа?

Правила Anti-BEPS, которые вступили в силу в 2020 г. установили ряд критериев, которым должен соответствовать нерезидент как бенефициарный собственник, чтобы украинская компания могла применить ставку налога 0%, 5% или 10% при выплате из Украины дивидендов, процентов, роялти или дохода от продажи компании.

Фактически нерезидент в стране своей регистрации должен быть операционной компанией с активами, квалифицированным персоналом, выполнять активные операции и нести риски (или более известно как "иметь substance").

Соответственно, если налоговый орган получает доступ к финансовой отчетности нерезидента, налоговой отчетности, банковским выпискам и информации о конечном бенефициаре, а также другую открытую информацию, то у него будут все доказательства того, что нерезидент не осуществляет операционной деятельности, не имеет персонал и, например, большую часть доходов просто перечисляет на другую компанию или в офшорные юрисдикции.

Вторым маркером является изучение "деловой цели" операции с нерезидентом. Если операция резидента Украины и нерезидента направлена только на оптимизацию налогов и не несет в себе никакой другой экономической ценности, то такая операция, скорей всего, попадет в поле зрения налогового органа и будет признана рискованной.

Например, для целей продажи украинской компании (транзакции M&A) собственник делает предпродажную реструктуризацию, создает холдинговую компанию за рубежом в юрисдикции с низким налогообложением доходов от продажи бизнеса и передает на нее доли или акции в украинских компаниях (которые опосредованно будут продаваться) на эту холдинговую компанию по номинальной стоимости, которая существенно ниже цены продажи бизнеса. Происходит сделка, а налоги с доходов, полученных от продажи в Украине не платятся, поскольку весь доход остался на холдинге за рубежом.

Соответственно, налоговый орган может проверить как украинский собственник оформил передачу долей или акций в украинской компании на иностранный холдинг по низкой номинальной стоимости и признать, что основной целью такой передачи было именно уход от налогов в Украине. Результатом такого риска будет (а) минимум доначисление налоговых обязательств и штрафа собственнику, а (б) максимум налоговый орган может попытаться через суд признать договор о купли-продажи акций/долей в украинской компании недействительным. Будет ли готов покупатель в M&A сделке взять риск, что после осуществления сделки суд может признать передачу права собственности на доли/акции в украинской компании на иностранный холдинг по номинальной цене — как недействительную? Наверное, нет.

Следующим маркером будут отчеты о контролированных иностранных компаниях (КИК), информацию о которых резиденты Украины будут обязаны подавать с 2023 г. Поскольку все резиденты Украины, которые имеют хотя бы один КИК обязаны раскрывать и подавать отчетность, то схемы оптимизации налогов, которые используют украинский бизнес и их собственники станут еще более очевидными для налоговых органом, начиная с выплат на КИКи процентов, дивидендов и роялти, и заканчивая торговыми операциями через КИК в Швейцарии, Гонконге или в Великобритании.

Соответственно, для бизнеса, работающего в Украине стала глобальная задача: что нужно сделать или как реструктуризировать работу бизнеса и операций, чтобы соблюдать новые требования и быть tax compliant, но при этом иметь возможность оптимизировать налоги где это возможно.

Что нужно делать для минимизации налоговых рисков в операциях с нерезидентами?

Я рекомендую выделить следующие 5 ключевых направлений для работы:

Проверь отвечает ли нерезидент критерию "бенефициарного собственника". Если нет, реструктуризировать операции или выплаты. Подготовь "защитный файл" по операциям с нерезидентами. Одного письма от нерезидента с подтверждением того, что он является бенефициарным сособственником выплат из Украины уже недостаточно. Осуществляй минимальный Due Diligence своего контрагента-нерезидента, особенно крупные контракты. Помни, что каждая операция или выплата на нерезидента должна нести в себе какую-то хозяйственную ценность для украинской компании. А возможность оптимизировать при этом налог — это скорее приятный бонус. Отработай и учти все требования и потенциальные риски при структурировании украинских и зарубежных компаний и помни, что переброска корпоративных прав/акций по номинальной стоимости может нести реальные налоговые риски.

Валерия Тарасенко, Dentons