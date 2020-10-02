Нардеп Дубинский распространял фейки о "проститутках Евромайдана" — СМИ

Народный депутат Украины от Слуги народа и бывший телеведущий Александр Дубинский в 2013 году занимался созданием фейков для дискредитации участников Революции Достоинства на заказ ближайшего окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом стало известно из расследования журналистов BIHUS.info. В частности, журналисты получили доступ к перепискам, датированным декабрем 2013 — февралем 2014 годов.

Участниками переписки скорее всего является Александр Дубинский, глава холдинга "Вести" и гражданская жена экс-министра доходов и сборов Александра Клименко Ольга Семченко, а также бывший главный редактор "Вестей" Игорь Гужва.

Основная тема обсуждений — планирование мероприятий, которые могут дискредитировать Революцию Достоинства.

20 декабря 2013 года Дубинский прислал главе "Вестей" письмо с названием "Предложения по информационной кампании" Майдан меньшинства", в котором предлагается план из 20 пунктов, которые должны дискредитировать Майдан.

Общая стоимость плана — около 500 тысяч долларов плюс ориентировочно 100 тысяч долларов на непредвиденные расходы. Свой гонорар как координатора Дубинский оценил в 10%.

Так, нынешний слуга народа предлагал вместе с подставными проститутками из киевских окраин задержать несколько "реальних вуйків із Буська", которым, мол, "захотілося любові" на Майдане.

Далее милиция должна "накрыть" бордель и дать краткую аналитику о том, что протест превратился в центр разврата.

Расчет делался на то, что жены, матери и сестры, увидев соответствующее видео, не пустят мужчин на Майдан.

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В частности, Дубинский предлагает реализацию фейка о "проститутках на Майдане". Основа идеи — привезти на Майдан проституток из киевских окраин, посадить в конкретной точке на Крещатике, рассказать им, что нужно говорить, а журналисты Дубинского должны снять и распространить видео в Интернете.

26 декабря 2013 года появилось видео, его опубликовала тогдашняя журналистка программы "гроши" (1+1) Ярослава Коба. Сам Дубинский также распространил ролик "Проститутки Майдана" у себя на Facebook-странице.

На следующий день, 27 декабря, вышел материал Вячеслава Веремия в газете "Вести" "Проститутки с Окружной перебрались на Майдан".

Далее милиционеры постановочно "закрыли бордель для майдановцев". При этом секс-работницы охотно рассказывали на телекамеры, что обслуживали именно майдановцев.

Представители СМИ распознали в видеоматериалах фейк и вброс. В частности, Сергей Лещенко сообщил, что на одном из популярных телеканалов ему рассказали: "Руководство получило указание от "смотрящих" за медиа при Клименко и Захарченко запускать новую тему против Евромайдана: проститутки с лентами ЕС рассказывают, как к ним стали массово ходить клиенты с Майдана".

Коба пояснила, что в то время только пришла на "1+1" и не понимала, что и для кого снимает.

В свою очередь, Дубинский на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что все обнародованное в программе Дениса Бигуса является фейком.

"Нарисованные скрины сообщений появились у расхитителя донатов спустя 7 лет после событий Майдана. Хотя сложно представить, что будь они у кого-то в руках — их бы не опубликовали раньше", — ответил Дубинский.

При этом он добавил, что в ближайшее время тоже обнародует некие разоблачения по поводу Дениса Бигуса и его отца.

Напомним, ранее программа расследований Bihus Info показала, как нардеп Александр Дубинский нарушает правила дорожного движения.