Политика 50 минут назад

Нардеп Дубинский сделал "вброс" об обысках у нового главы Нацбанка — в НАБУ это опровергли

Народный депутат от "Слуги народа" заявил, что якобы НАБУ вменяет Кириллу Шевченко, избранному главой Нацбанка, хищение 200 млн гривен в "Укргазбанке"

Александр Дубинский. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net Александр Дубинский. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Александр Дубинский. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что детективы НАБУ утром 16 июля, еще до назначения Верховной Радой Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины, провели обыски у него в доме в деле о хищении 200 млн грн из "Укргазбанка", главой правления которого до сегодняшнего дня был Шевченко.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook. 

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"Стала понятна спешка, с которой проталкивали сначала через комитет Рады, а затем и через зал кандидата на главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Сегодня в 6-15 у него в доме был проведён обыск детективами НАБУ по делу о хищении из Укргазбанка 200 млн гривен. Вслед за обыском должно было состояться вручение подозрения", — написал нардеп. 

Однако, вскоре Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергло данную информацию и назвали ее фейком.

"Осторожно, фейк! Информация о якобы обысках НАБУ в "Укргазбанке" и дома только что назначенного председателя НБУ Кирилла Шевченко не соответствует действительности", — говорится в официальном Twitter НАБУ.

Напомним, утром 16 июля Верховная Рада Украины голосами 332 депутатов избрала главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Кандидатуру Шевченко в парламент вечером 15 июля внес президент Украины Владимир Зеленский. 

Как известно, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил системным политическим давлением на него и на Нацбанк в целом. 

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