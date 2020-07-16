Нардеп Дубинский сделал "вброс" об обысках у нового главы Нацбанка — в НАБУ это опровергли

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что детективы НАБУ утром 16 июля, еще до назначения Верховной Радой Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины, провели обыски у него в доме в деле о хищении 200 млн грн из "Укргазбанка", главой правления которого до сегодняшнего дня был Шевченко.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook.

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"Стала понятна спешка, с которой проталкивали сначала через комитет Рады, а затем и через зал кандидата на главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Сегодня в 6-15 у него в доме был проведён обыск детективами НАБУ по делу о хищении из Укргазбанка 200 млн гривен. Вслед за обыском должно было состояться вручение подозрения", — написал нардеп.

Однако, вскоре Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергло данную информацию и назвали ее фейком.

"Осторожно, фейк! Информация о якобы обысках НАБУ в "Укргазбанке" и дома только что назначенного председателя НБУ Кирилла Шевченко не соответствует действительности", — говорится в официальном Twitter НАБУ.

Обережно, фейк! Інформація про нібито обшуки #НАБУ в "Укргазбанку" та помешканні щойно призначеного голови #НБУ Кирила Шевченка не відповідає дійсності. pic.twitter.com/z0Fjbup0TN — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 16, 2020

Напомним, утром 16 июля Верховная Рада Украины голосами 332 депутатов избрала главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Кандидатуру Шевченко в парламент вечером 15 июля внес президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил системным политическим давлением на него и на Нацбанк в целом.