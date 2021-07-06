НБУ исключил из реестров шесть компаний и аннулировал лицензии у 13 финучреждений

2 июля Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка Украины (НБУ) исключил пять компаний из Государственного реестра финансовых учреждений на основании их заявлений.
Как сообщает пресс-служба НБУ, из Госреестра исключены финансовая компания "Фининтеграл", факторинговая компания "Финанс Групп", финкомпании "Е-Кэш" и "Цедент", а также кредитный союз "Ваше обилие".
Кроме этого, Нацбанк исключил лизинговую компанию "Матрица" из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании его заявления.
По данным НБУ, обязательства кредитного союза "Ваше обилие" составили 3 тысяч грн по состоянию на 1 апреля 2021 года, а его активы — 582 тысячи грн (доля от общего объема рынка кредитных союзов составляет 0,025%).
ООО "ФК "Фининтеграл" имело четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензия на предоставление гарантий была аннулирована 19 февраля 2021 года, а остальные лицензии — 11 июня 2021-го.
ООО "Факторинговая компания "Финанс Групп" имело лицензию на предоставление услуг по факторингу, которая была аннулирована 23 апреля 2021 года.
ООО "Е-кэш" имело лицензию на предоставление кредитов, которая была аннулирована 28 мая.
ООО "ФК "Цедент" имело четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, на предоставление кредитов и гарантий.
Лизинговая компания "Матрица" имела лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.
Кроме того, Национальный банк отозвал (аннулировал) у тринадцати финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений лицензии на предоставление финансовых услуг.
Также отозваны лицензии на предоставление гарантий у восьми финкомпаний: "Октант", "Ресурс-Финанс", "Финстрах", УНО "Капитал", "Инвест Кредит Груп", "Мани Фэктори", "Амбрас" и "Альянс Кэпитал".
Эти финансовые компании продолжают свою работу и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий.
Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.
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