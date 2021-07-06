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1 час назад

НБУ исключил из реестров шесть компаний и аннулировал лицензии у 13 финучреждений

Нацбанк также отозвал лицензии на предоставление гарантий у восьми финкомпаний

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

2 июля Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка Украины (НБУ) исключил пять компаний из Государственного реестра финансовых учреждений на основании их заявлений.

Как сообщает пресс-служба НБУ, из Госреестра исключены финансовая компания "Фининтеграл", факторинговая компания "Финанс Групп", финкомпании "Е-Кэш" и "Цедент", а также кредитный союз "Ваше обилие".

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Кроме этого, Нацбанк исключил лизинговую компанию "Матрица" из ​​Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании его заявления.

По данным НБУ, обязательства кредитного союза "Ваше обилие" составили 3 тысяч грн по состоянию на 1 апреля 2021 года, а его активы — 582 тысячи грн (доля от общего объема рынка кредитных союзов составляет 0,025%).

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ООО "ФК "Фининтеграл" имело четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензия на предоставление гарантий была аннулирована 19 февраля 2021 года, а остальные лицензии — 11 июня 2021-го.

ООО "Факторинговая компания "Финанс Групп" имело лицензию на предоставление услуг по факторингу, которая была аннулирована 23 апреля 2021 года.

ООО "Е-кэш" имело лицензию на предоставление кредитов, которая была аннулирована 28 мая.

ООО "ФК "Цедент" имело четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, на предоставление кредитов и гарантий.

Лизинговая компания "Матрица" имела лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Кроме того, Национальный банк отозвал (аннулировал) у тринадцати финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений лицензии на предоставление финансовых услуг.

Также отозваны лицензии на предоставление гарантий у восьми финкомпаний: "Октант", "Ресурс-Финанс", "Финстрах", УНО "Капитал", "Инвест Кредит Груп", "Мани Фэктори", "Амбрас" и "Альянс Кэпитал".

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Эти финансовые компании продолжают свою работу и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

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