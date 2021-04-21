НБУ изменил правила расчетов основных банковских нормативов

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень активов, к которым при расчете нормативов достаточности капитала применяется нулевой вес риска.

Как сообщает пресс-служба регулятора, сейчас в этой категории отнесены все требования банка к центральным органам исполнительной власти Украины в национальной валюте.

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Кроме того, предоставлена ​​возможность при расчете нормативов кредитного риска (Н7, Н8) не учитывать требования банка к центральным органам исполнительной власти Украины как в национальной, так и иностранной валюте.

Такие изменения соответствуют положениям европейского законодательства по оценке суверенных долгов.

В частности, предусмотрены права банка при расчете норматива краткосрочной ликвидности (Н6):

– учитывать обремененные долговые ценные бумаги центральных органов исполнительной власти Украины, которые рефинансируются Нацбанком, без учета срока их погашения;

– включать обязательства перед НБУ после снижения на предоставленное за ними обеспечение.

В то же время, Национальный банк разрешил не уменьшать размер регулятивного капитала на начисленные доходы, возникшие у банка-покупателя при приобретении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вторичном рынке, так как они не являются доходами этого банка и не имеют влияния на размер его регулятивного капитала.

Эти изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 19 апреля 2021 года № 32 "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине" и вступают в силу с 20 мая 2021 года.

Напомним, в конце февраля Национальный банк Украины провел ежегодный пересмотр перечня системно важных банков.

По информации НБУ, количество системно важных банков уменьшилось на одно учреждение — в этом году в перечень не попал Кредобанк.

Ранее сообщалось, что в IV квартале 2020 года банковский сектор Украины сохранил положительную динамику привлечения средств бизнеса и населения, а восстановление кредитования было устойчивым в большинстве сегментов.