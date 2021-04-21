  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

НБУ изменил правила расчетов основных банковских нормативов

Руководство Нацбанка обновило правила расчетов нормативов капитала, ликвидности и кредитного риска

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень активов, к которым при расчете нормативов достаточности капитала применяется нулевой вес риска.

Как сообщает пресс-служба регулятора, сейчас в этой категории отнесены все требования банка к центральным органам исполнительной власти Украины в национальной валюте.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, предоставлена ​​возможность при расчете нормативов кредитного риска (Н7, Н8) не учитывать требования банка к центральным органам исполнительной власти Украины как в национальной, так и иностранной валюте.

Такие изменения соответствуют положениям европейского законодательства по оценке суверенных долгов.

В частности, предусмотрены права банка при расчете норматива краткосрочной ликвидности (Н6):

– учитывать обремененные долговые ценные бумаги центральных органов исполнительной власти Украины, которые рефинансируются Нацбанком, без учета срока их погашения;

– включать обязательства перед НБУ после снижения на предоставленное за ними обеспечение.

Читайте также:
Банки с консервацией: что мешает инвестиционному буму в банковской сфере?

В то же время, Национальный банк разрешил не уменьшать размер регулятивного капитала на начисленные доходы, возникшие у банка-покупателя при приобретении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вторичном рынке, так как они не являются доходами этого банка и не имеют влияния на размер его регулятивного капитала.

Эти изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 19 апреля 2021 года № 32 "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине" и вступают в силу с 20 мая 2021 года.

Напомним, в конце февраля Национальный банк Украины провел ежегодный пересмотр перечня системно важных банков.

По информации НБУ, количество системно важных банков уменьшилось на одно учреждение — в этом году в перечень не попал Кредобанк.

Ранее сообщалось, что в IV квартале 2020 года банковский сектор Украины сохранил положительную динамику привлечения средств бизнеса и населения, а восстановление кредитования было устойчивым в большинстве сегментов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ и IFC будут внедрять в Украине "зеленое финансирование"
НБУ и IFC будут внедрять в Украине "зеленое финансирование"
НБУ обязал небанковские финучреждения Украины раскрыть своих владельцев
НБУ обязал небанковские финучреждения Украины раскрыть своих владельцев
Украинский бизнес впервые за год улучшил ожидания роста экономики
Украинский бизнес впервые за год улучшил ожидания роста экономики
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский: Украина хочет мира, но готова к войне (ВИДЕО)

  3. Кормовий локомотив: як відкриття ринку землі вплине на вітчизняне тваринництво?

  4. СБУ перевела подразделения по всей Украине в режим повышенной готовности

  5. "Нам говорили, что будет очень тяжело": как и почему идея создать sportbank сработала

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...