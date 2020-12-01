НБУ перенес сроки подачи банками планов восстановления своей работы

Национальный банк Украины (НБУ) отложил для банков конечный срок подачи планов восстановления деятельности до 1 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, ранее этот срок был установлен для системно важных банков — до 1 декабря 2020 года и для банков, которые не являются системно важными — до 20 декабря 2020 года.

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Представление банками первых планов восстановления деятельности в НБУ будет проводиться в тестовом режиме.

Эти изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 30 ноября 2020 года № 152 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 3 апреля 2020 № 46".

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В июле 2019 года Национальный банк ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков Украины и банковских групп.

Разработка банками и банковскими группами планов, которые будут содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, способствовать стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.

Напомним, в июне 2020 года Национальный банк Украины ввел ряд мер по поддержке банковского сектора в текущих экономических условиях.

Как сообщает пресс-служба регулятора, очередным шагом стало принятие решения о неприменении до июня 2021 года к банкам и банковским группам мер воздействия за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитному риску, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.