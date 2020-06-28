НБУ приводит подсчет статистики иностранных инвестиций к международным стандартам

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал вычисление статистики прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает пресс-служба НБУ, теперь в платежном балансе будут учитываться реинвестированные доходы предприятий. То есть, доходы прямых иностранных инвесторов будут включать не только дивиденды, но и их долю в нераспределенной прибыли предприятия.

В Нацбанке отмечают, что такие изменения соответствуют стандартам статистики Международного валютного фонда и практике большинства стран мира. Они позволят улучшить сопоставимость макропоказателей Украины с другими странами.

Учет реинвестируемых доходов не скажется на общем сальдо платежного баланса, так как они зеркально отображаются в двух статьях платежного баланса — "Первичные доходы" текущего счета и "Прямые инвестиции" финансового счета.

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Учет реинвестируемых доходов корректирует показатели дефицита текущего счета Украины и прямых иностранных инвестиций на одинаковые значения.

Данные платежного баланса за 1 квартал 2020 года и пересмотренные по новой методологии данные за 2015 — 2019 годы опубликованы в разделе Статистика на официальном веб-сайте НБУ.

По новой методологии в 1 квартале 2020 года зафиксирован чистый отток по прямым иностранным инвестициям в размере 1,6 млрд долларов США, обусловленный изъятием реинвестируемых доходов реального сектора (по предварительной методологии чистый приток составил 540 млн долларов США).

Обновленный макропрогноз Нацбанка, который учитывает эти изменения, будет опубликован в Инфляционном отчете 30 июля 2020 года.

Функции публикации данных по прямых иностранных инвестиций с 2020 года окончательно переданы из Государственной службы статистики Украины в Национальный банк.

Первая публикация статистики прямых инвестиций по видам экономической деятельности в разрезе стран и регионов состоится 30 июня 2020 года.

Напомним, с 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN.