НБУ утвердил правила использования QR-кодов для проведения кредитных операций

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления расчетов (речь идет о кредитных переводах).

Как сообщает пресс-служба НБУ, цель этого решения — предоставить рынку унифицированный инструмент для повышения удобства расчетов, который сможет решить проблему совместимости различных инфраструктур участников рынка.

В НБУ отмечают, что участники рынка и сейчас используют QR-коды, но создают их по собственным правилам. Наличие единого подхода к требованиям формирования QR-кодов позволит повысить скорость расчетов и снизить операционные риски.

Единые подходы обеспечивают, в первую очередь, потребности тех участников платежного рынка, сотрудничающих с поставщиками услуг (в частности государственных, административных и коммунальных услуг).

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Также это поможет широко использовать QR-коды при оплате товаров и услуг и осуществлять перевод средств со счета на счет.

"Во-первых, использовать QR-код очень удобно. Ведь это почти до нуля снижает вероятность ошибки в реквизитах получателя или назначении платежа. Во-вторых, платеж происходит быстро и не требует дополнительных действий от плательщика", — пояснил директор Департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Украины Алексей Шабан.

Кроме указанных преимуществ, использование QR-кода для осуществления кредитных переводов будет способствовать автоматизации бизнес-процессов участников расчетов и как результат — росту объемов безналичных расчетов.

В то же время, Алексей Шабан отметил, что формирование и использование QR-кодов не является обязательным. Однако, при желании использовать QR-коды для осуществления кредитных переводов, участники безналичных расчетов должны будут обеспечить его формирования и использования в соответствии с правилами, разработанных Национальным банком.

Аналогичные подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления кредитных переводов введены многими странами Европейского Союза (Австрией, Германией, Бельгией, Финляндией и Нидерландами).

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 28 мая 2020 № 68 "Об утверждении Правил формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов", который вступает в силу с 3 июня 2020 года.

Напомним, в рамках модернизации и дальнейшего развития системы электронных платежей Национальный банк Украины внес изменения в технологию ее работы.