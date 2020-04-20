НБУ ужесточил требования по списанию проблемных активов банков

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования относительно процесса списания обесцененных финансовых активов банков за счет резервов под ожидаемые убытки.

Как сообщает пресс-служба НБУ, к банкам устанавливаются требования по разработке и утверждению внутрибанковских документов по списанию обесцененных финансовых активов (положение о списании задолженности).

Такое положение, в частности должно содержать:

– основные критерии отсутствия ожиданий восстановления финансовых активов (определены постановлением Национального банка от 13 апреля 2020 № 49);

– дополнительные критерии (при необходимости).

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Эти требования установлены постановлением Правления Национального банка Украины от 17 апреля 2020 № 52 "О внесении изменений в Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины".

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Напомним, НБУ предлагает для общественного обсуждения ряд изменений относительно порядка открытия и закрытия счетов клиентов банков.

Ранее Нацбанк разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул".

Напомним, с начала марта по 10 апреля остатки на счетах украинских граждан в банковской системе в гривне увеличились на 4% — до 341,4 млрд грн, а в валюте снизились на 2% — до $9,8 млрд.