Не добежал 200 м: во Львове на полумарафоне умер 23-летний парень

Во Львове 23-летний парень умер во время участия в полумарафоне 27 июня 2021 года.

Он не добежал до финиша 200 метров, сообщил городской председатель Андрей Садовый.

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"Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только что констатировали смерть", — написал Садовый в соцсети и добавил, что больше информации сообщит на брифинге.

Вскоре стало известно, что погибший бегун не был любителем — он уже неоднократно участвовал в подобных соревнованиях в других городах.

Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Чернизский сообщил, что юноша в 2019 году пробежал марафон в Киеве.

"На этот раз он хотел улучшить свой результат. Он очень хорошо и быстро сегодня бежал, 15 км преодолел всего за 1 час 15 минут. Добегая, парень потерял сознание. Медики проводили реанимацию почти час", — рассказал он.

Чернизский также добавил, что ответственность за состояние здоровья лежит на самих участниках марафона. Однако он заверил, что родным парня предоставят финансовую помощь.

Известно, что 27 июня в центре Львова проходит 6-й "Молокия Львовский полумарафон 2021". В этом году в мероприятии приняли участие около 2500 участников. Этот полумарафон во Львове — второй этап Беговой Лиги Украинских Мейджоров от Run Ukraine.

Напомним, в июне 2020 года во время марафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области от инсульта погибла украинка Екатерина Катющева. Она потерялась в пустыне Куяльницкого лимана и провела там 8 часов без воды.

В октябре 2020 года на Харьковском марафоне потерял сознание и умер участник забега Евгений Колеров. Он бежал на дистанции 21,1 км, а затем потерял сознание. Представитель организатора забега пытался помочь мужчине и вызвал скорую помощь. Но уже в больнице Евгений умер.

Остановка сердца во время марафона становится причиной смерти даже опытных бегунов. Британские специалисты подсчитали, что на 80 тысяч марафонцев происходит одна смерть. На финише смерть наступает менее чем в трети случаев, основное количество смертей приходится на промежуток между дистанциями 9 и 41 км.

По данным канадских исследователей, средний возраст бегунов, пострадавших от остановки сердца, — 42 года. Смерти и сердечные приступы чаще происходят на марафонах, чем на полумарафонах, а в случае остановки сердца умирают 7 из 10 бегунов.

Напомним, 25 июня Львов накрыла сильная буря, из-за которой в городе затопило несколько улиц, повалило деревья и порвало электросети.