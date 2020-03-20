"Ниже плинтуса": В рейтинге счастья Украина оказалась на 123 месте

Украина в мировом рейтинге счастья занимает 123 строчку, что является самой низкой позицией среди европейских стран.

При этом на 121 месте находится африканская Кения, на 122-м — Намибия, а ниже Украины — Либерия и Палестина, следует из рейтинга ООН World Happiness Report.

Указано, что первое место в списке самых счастливых стран мира в третий раз заняла Финляндия. Именно финны оценили свою жизнь по максимуму.

Второе место заняла Дания — эта страна уже не первый год борется за позицию лидера. Большинство жителей Дании оценивают свое счастье на 8 или 9 баллов по 10-балльной шкале.

Замыкает тройку счастливчиков Швейцария. На ступеньку ниже в этом году оказалась Исландия, а 5 место отдали Норвегии.

Как отмечается, в ТОП-10 самых счастливых стран оказались также: Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

В то же время самыми несчастными странами оказались Афганистан (153 место), Южный Судан (152), Зимбабве (151) и Руанда (150).

Известно, что ежегодный доклад о счастье готовит подразделение ООН по поиску решений устойчивого развития в мире с 2012 года. В рейтинге счастья оценивается 6 показателей: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, свобода, щедрость, отношение к коррупции и социальная поддержка.

Ранее сообщалось, что Украина, автопром которой загружен менее чем на 2% от его производственных возможностей, в мировом рейтинге автопроизводителей заняла предпоследнее, 44-е, место с результатом 6254 легковых авто, опередив лишь Азербайджан (2360 автомобилей).