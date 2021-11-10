Фондовый рынок 20 минут назад

НКЦБФР обновляет госреестр ценных бумаг

В Нацкомиссии считают, что эти меры облегчат поиск необходимых данных в реестре

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновляет государственный реестр выпусков ценных бумаг.

Как сообщает пресс-служба регулятора, решение об этом члены комиссии приняли на очередном заседании НКЦБФР.

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"Мы отдаем себе отчет, что государственный реестр — ключевой инструмент для работы и самой комиссии, и участников рынка, и инвесторов. Для этого он должен быть максимально полным и удобным для использования. То есть содержать абсолютно всю информацию о выпусках ценных бумаг, предусматривать разнообразные настройки поиска. Эти изменения мы и предусмотрели и внедряем", — заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.

По информации Нацкомиссии, НКЦБФР дополнит госреестр следующей информацией:

– зарегистрированные Национальным депозитарием Украины выпуски депозитных сертификатов банка;

– зарегистрированные НКЦБФР выпуски деривативных ценных бумаг: опционных сертификатов, фондовых варрантов, кредитных нот, депозитарных расписок.

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Кроме этого, регулятор дополнит госреестр информацией о кодах ISIN (международные идентификационные номера ценных бумаг) и кодах LEI (международные идентификационные коды юридического лица в случае публичного предложения).

В Нацкомиссии считают, что эти меры облегчат поиск необходимых данных в реестре.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнародовала перечень инвестиционных компаний, которые могут предоставлять дополнительные услуги.

Напомним, 21 октября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании одобрила ряд проектов по стандартам корпоративного управления у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.

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