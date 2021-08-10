Экономика 1 час назад

Новое руководство УЗ должно провести реформы в кратчайшие сроки — Кубраков

Контролировать восстановление "Укрзализныци" будет антикризисный штаб в Мининфраструктуры

Александр Кубраков Александр Кубраков
Александр Кубраков

Перед новым руководством "Укрзализныци", которое может быть выбрано уже через несколько месяцев, будет стоять задача быстро внедрить ряд важных изменений для вывода компании из кризисного положения. Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он выразил поддержку решению наблюдательного совета по рекомендации на назначение нового вр.и.о. главы правления "Укрзализныци", а также заявил, что корпоративная система в компании должна быть сохранена.

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"Управленческий кризис в АО "Укрзализныця" находится в самой острой фазе за все годы Независимости, состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины", — отметил Кубраков.

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По словам министра, на данный момент уже выработан перечень конкретных шагов по выполнению решения СНБО по УЗ. В частности, набсовет "Укрзализныци" на время подготовки конкурса рекомендовал правительству назначить нового вр.и.о. главы правления — Александра Камышина, который должен стать антикризисным менеджером.

"При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб "Укрзализныци", основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично", — подчеркнул Кубраков.

Он отметил, что уже через несколько месяцев набсовет должен предложить Кабмину кандидатуру нового постоянно действующего главы правления, перед которым будут стоять задачи для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки. Речь идет о повышении тарифов на грузовые перевозки, ведь без рыночных тарифов нормальное развитие "Укрзализныци" невозможно; налаживании закупки электроэнергии непосредственно у производителя — "Энергоатома"; привлечении на украинский рынок международных инвесторов; закупке новых поездов и локомотивов.

"Внедрение этих решений в кратчайшие сроки — это то, чего мы ожидаем от нового главы "Укрзализныци". Есть четкие сроки и задачи, уверен, что у нас все получится", — резюмировал Кубраков.

Напомним, ранее Александр Кубраков представил план реформирования портовой отрасли. В течение ближайших лет планируется передать часть портов в концессию, что позволит ускорить восстановление и модернизацию их инфраструктуры.

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