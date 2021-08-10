Новое руководство УЗ должно провести реформы в кратчайшие сроки — Кубраков

Перед новым руководством "Укрзализныци", которое может быть выбрано уже через несколько месяцев, будет стоять задача быстро внедрить ряд важных изменений для вывода компании из кризисного положения. Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он выразил поддержку решению наблюдательного совета по рекомендации на назначение нового вр.и.о. главы правления "Укрзализныци", а также заявил, что корпоративная система в компании должна быть сохранена.

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"Управленческий кризис в АО "Укрзализныця" находится в самой острой фазе за все годы Независимости, состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины", — отметил Кубраков.

По словам министра, на данный момент уже выработан перечень конкретных шагов по выполнению решения СНБО по УЗ. В частности, набсовет "Укрзализныци" на время подготовки конкурса рекомендовал правительству назначить нового вр.и.о. главы правления — Александра Камышина, который должен стать антикризисным менеджером.

"При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб "Укрзализныци", основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично", — подчеркнул Кубраков.

Он отметил, что уже через несколько месяцев набсовет должен предложить Кабмину кандидатуру нового постоянно действующего главы правления, перед которым будут стоять задачи для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки. Речь идет о повышении тарифов на грузовые перевозки, ведь без рыночных тарифов нормальное развитие "Укрзализныци" невозможно; налаживании закупки электроэнергии непосредственно у производителя — "Энергоатома"; привлечении на украинский рынок международных инвесторов; закупке новых поездов и локомотивов.

"Внедрение этих решений в кратчайшие сроки — это то, чего мы ожидаем от нового главы "Укрзализныци". Есть четкие сроки и задачи, уверен, что у нас все получится", — резюмировал Кубраков.

Напомним, ранее Александр Кубраков представил план реформирования портовой отрасли. В течение ближайших лет планируется передать часть портов в концессию, что позволит ускорить восстановление и модернизацию их инфраструктуры.

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