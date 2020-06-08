Происшествия 1 час назад

Новые обстрелы на Донбассе: ранены 3 украинских военных

Боевики продолжают использовать на Донбассе запрещенное Минскими договоренностями оружие

Украинские военные. Фото: anna-news.info Украинские военные. Фото: anna-news.info
Украинские военные. Фото: anna-news.info

Вследствие обстрелов боевиков в зоне боевых действий на Донбассе 7 июня двое украинских военных получили ранения.

Еще один военнослужащий был ранен 8 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Указано, что всего за минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом они использовали минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как отмечается, под обстрелы попали позиции Вооруженных сил Украины возле Луганского, Крымского, Хутора Вильного, Павлополя и Широкиного.

"С начала 8 июня боевики 4 раза открывали огонь возле Новолуганского, Орехового и Богдановки. Так, один украинский военный получил ранение. Его доставили в военно-медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

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При этом в штабе заверили, что состояние его здоровья удовлетворительное.

Напомним, в результате обстрелов боевиков 6 июня на Донбассе пострадали 5 украинских военных.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но они не заменят Минский переговорный процесс.

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