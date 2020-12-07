Происшествия 1 час назад

Новый "коронавирус": в Индии более 300 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни

Возбудитель болезни пока не обнаружен

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Индии 315 граждан госпитализировали с симптомами недиагностированного заболевания.

Более того, один житель южного города Элуру (штат Андхра-Прадеш) умер от этой неизвестной болезни, сообщает газета The Hindu.

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В частности, издание отмечает, что жители с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы в субботу, 5 декабря. Уже к вечеру воскресенья, 6 декабря, их число достигло 315.

Указано, что среди пациентов — 46 детей и 70 женщин.

По данным медиков, у больных наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. У большинства состояние остается стабильным.

Причем результаты тестов на коронавирус у пациентов оказались отрицательными.

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"Возбудитель болезни не обнаружен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы", — цитирует газета представителей местных органов здравоохранения.

Не исключено, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

Напомним, в конце ноября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в мире. За 28 ноября сообщили о болезни 747 082 человека.

Ранее власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

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