Ученые из Китая предупредили о наличии у летучих мышей новых видов коронавируса

Вирусолог из Уханя (Китай) Ши Чженли заявила о наличии у летучих мышей на юге и юго-западе КНР новых видов коронавируса.

Они являются "близкими родственниками COVID-19", — которые обладают способностью передаваться людям, сообщает The Guardian.

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"Мы думаем, что существует высокий риск межвидовой передачи вирусов человеку. Мы должны искать их (новые коронавирусы) не только в Китае, но и в странах Южной Азии", — отметила вирусолог.

В частности, она пояснила, что COVID-19, скорее всего, передался от летучих мышей другому животному, от которого уже потом передался человеку.

Впрочем, это животное, выступившее "промежуточным звеном" между летучей мышью и человеком, пока еще не идентифицировано.

В то же время отмечается, что группе китайских ученых-вирусологов во главе с Ши Чженли пока не удалось обнаружить вирус у сельскохозяйственных животных и диких животных, живущих в окрестностях Уханя, откуда, как считается, началось распространение коронавируса в декабре 2019 года.

Согласно неподтвержденным теориям, промежуточным животным мог быть панголин. По словам Ши Чженли, если это так, то, вполне вероятно, что вирус передался от летучей мыши панголинам за пределами Китая, поскольку все панголины попадают в Китай контрабандой из других азиатских стран, включая Индию.

По состоянию на утро 6 декабря в мире зафиксировали 66 875 143 случая коронавируса, в том числе 1 534 812 летальных. Украина находится на 16 месте по числу заражений.

Ранее власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Напомним, в японской лаборатории III уровня биологической защиты (субмаксимального) провели эксперимент с использованием настоящего коронавируса и человеческих манекенов для выяснения, как маски защищают от COVID-19.