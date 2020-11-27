Госпродпотребслужба введет активный мониторинг норок на фермах из-за Covid-19

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей организует усиленный контроль за ситуацией с возможным распространением Covid-19 среди норок.

Как говорится в сообщении ведомства, такое поручение "в связи с поступающими из многих европейских стран сообщениями" сделала глава службы Владислава Магалецкая.

В ближайшее время состоится совещание с представителями профильных ассоциаций и бизнеса по вопросам усиления контроля. На фермах будет организован активный мониторинг возможной заболеваемости животных.

По его результатам будут приниматься дальнейшие шаги, направленные на минимизацию рисков распространения заболевания. Также Госпродпотребслужба проработает вопрос организации на основе европейского опыта лабораторных исследований норок на предмет заражения коронавирусом.

"Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах животных, закрытии ферм или коррупционных проверках. Я сама пришла во власть из бизнеса и очень хорошо понимаю все проблемы и переживания предпринимателей. Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию", — подчеркнула Магалецкая.

По ее словам, это вопрос не только национальной безопасности и здоровья людей в Украине, но и всего человечества.

"Вирус смертельно опасен, он мутирует и все в большем количестве стран возникают проблемы с этими животными. Поэтому приглашаю всех к конструктивному сотрудничеству ради общего блага!" — призвала глава Госпродпотребслужбы.

Напомним, в середине ноября Министерство здравоохранения обратилось к украинским ученым с просьбой оценить риски распространения коронавируса через норок.

В начале месяца стало известно, что власти Дании — крупнейшего в мире поставщика меха норки - решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей. В стране было порядка 15-17 млн особей норок на более чем тысяче ферм. По сообщениям СМИ, на зараженных фермах, коих было около 200, всех норок в итоге убили.

При этом Всемирная организация здравоохранения также сообщала, что коронавирус у норок был обнаружен по меньшей мере еще в пяти странах — Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции.