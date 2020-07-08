Новым языковым омбудсменом стал экс-нардеп от партии Яценюка

Бывшего народного депутата от "Народного фронта" Тараса Креминя назначили новым Уполномоченным по защите государственного языка.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

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"Здравый смысл победил: наконец избран Уполномоченный по защите государственного языка. Сквозь тернии — к звездам. Слава Украине!" — написал политик в соцсети.

Известно, что Тарас Креминь — с 2018 года профессор Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

В 2000-2018 годах он был доцентом кафедры украинской литературы, заместитель декана факультета филологии и журналистики, профессор Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского.

В 2014-2019 годах Креминь был народным депутатом от "Народного фронта" Арсения Яценюка.

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Напомним, 27 ноября 2019 года Кабинет министров утвердил кандидатуру заведующей кафедры журналистики николаевского Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка.

В апреле она ушла с должности, заявив, что "надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются".

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В частности он предусматривает введение должности уполномоченного по защите государственного языка. 16 июля 2019 года, через 2 месяца после его подписания президентом и опубликования, закон вступил в силу.