Политика и экономика 40 минут назад

Новым пресс-секретарем Зеленского станет журналист с телеканала Ахметова, — СМИ

Юлия Мендель объявила о решении покинуть пост спикера президента в апреле 2021 года

Сергей Никифоров. Фото: Instagram Сергей Никифоров. Фото: Instagram
Сергей Никифоров. Фото: Instagram

Пресс-секретарем президента Владимира Зеленского станет ведущий выпусков новостей телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Об этом со ссылкой на "осведомленный источник" сообщает НВ.

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По данным СМИ, представят нового пресс-секретаря до конца недели.

Отметим, что ранее претендентом считали уже бывшего журналиста Александра Бондаренко. Сам же Никифоров до телеканала "Украина 24" работал на Euronews.

Напомним, что в апреле 2021 года Юлия Мендель решила покинуть пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, в администрации главы государства было принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

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В частности, Подоляк отметил, что среди причин отставки Мендель — жесткий режим работы с президентом и "феерическая атака хейтеров".

По данным НВ, конкурс на пресс-секретаря длился около двух месяцев. С самого начала было около 70 претендентов. На первом этапе будущий спикер президента должен был записать видеообращение. На втором этапе остались всего около 10 человек. Они прошли несколько собеседований у главы Офиса президента Андрея Ермака и ответственного за медианаправление ОП Михаила Подоляка.

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