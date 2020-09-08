Обманутым вкладчикам "Аркады" и SAGA Development поможет Кабмин

Межведомственная рабочая группа Кабинета министров Украины разработает законопроекты о противодействии застройщикам-мошенникам. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как сообщает телеграмм канал "Криминальная Украина" со ссылкой на источники в МВД, причиной для разработки этих законопроектов стали массовые обращения жертв неудачных инвестиций в лопнувшие строительные проекты компаний "Укрбуд", "Аркада" и SAGA Development.

"Рабочая группа за два месяца должна разработать проекты законодательных актов, нормативных документов, которые сделают невозможным в будущем мошенничество. Нормировать и добавить дорожную карту к тем проблемным объектам, которые есть. По нашим оценкам в Украине более 100 000 пострадавших от мошенничества с деньгами инвесторов", — заявил Геращенко.

Как отмечается в материале "Экономической правды", в 2019 году главным действующим лицом на рынке столичной недвижимости была компания "Укрбуд", которая обанкротилась из-за действий менеджмента и бенефициара Максима Микитася. В 2020 году тучи начали сгущаться над другими крупными застройщиками — банком "Аркада" и связанными с ним строительными компаниями, а также над компанией SAGA Development Андрея Ваврыша.

7 сентября суд арестовал президента банка "Аркада" с альтернативой в виде залога в 21 млн. гривен. Президента "Аркады" подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" на сумму 50 млн. гривен.

Также в начале сентября стало известно, что застройщик и собственник компании Saga Development Андрей Ваврыш проходит обвиняемым по делу об обмане инвесторов двух жилищных комплексов — "Новый подол" и "О2 Residence"". А земля под этими двумя комплексами арестована.

Уже сейчас инвесторы в стройпроекты Ваврыша объединяются в группы по защите своих интересов, так как боятся повторения истории аналогичной "Элита центр"

Как ранее уже сообщало Delo.ua, Ваврыш пошел на союз с Вадимом Столаром — бывшим "серым кардиналом" КГГА. Формально он является владельцем компании "Укржилбуд", но фактически в течении 2015-2019 гг. возглавлял "теневой" центр принятия решений городской власти Киева. К группе Столара причисляют также партнеров Ваврыша по бизнесу — это экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры, собственник "Одесской киностудии" Александр Ткаченко. Поддержку Ваврышу-Столару оказывает близкий к олигарху Коломойскому народный депутат Александр Дубинский.

Межведомственная рабочая группа была создана постановлением Кабмина от 12 августа 2020 года. Сопредседателями Межведомственной рабочей группы является первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.