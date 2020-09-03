Новая "Элита-центр": 800 инвесторов ЖК "О2 резиденс" Ваврыша могут остаться без жилья

Скандальный застройщик и собственник компании Saga Development Андрей Ваврыш проходит обвиняемым по делу об обмане инвесторов двух жилищных комплексов — "Новый подол" и "О2 Residence", из-за чего около 800 семей могут оказаться без денег и жилья. Уже сейчас инвесторы в сомнительные стройпроекты Ваврыша объединяются в группы по защите своих интересов, так как боятся повторения истории аналогичной "Элита центр".

Для многих инвесторов Ваврыша показательным стало решение суда Полтавы, который арестовал участки земли площадью 43 га для строительства ЖК "Новый подол" и ЖК "О2 Residence". Решение суда является следствием уголовного производства Государственного бюро расследований, которое расследует причастность к жилищным аферам бывшего чиновника КГГА времен Януковича и нынешнего собственника Saga Development Андрея Ваврыша.

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Именно в рамках расследования стало известно, что компания Ваврыша является банкротом и не может выполнить свои обязательства перед 800 инвесторами, которые вложили средства в квартиры ЖК "О2 Residence". Строительство комплекса "O2 Residence" также связывают с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом, который является партнером Андрея Ваврыша.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, Государственное бюро расследований рассматривает деятельность Ваврыша и SAGA Development как строительную аферу по типу "Элита центр" и других подобных мошеннических схем на рынке продажи жилья.

Более всего, правоохранительные органы изучают застройку SAGA Development, которая происходит на землях Национальной академии внутренних дел. Именно здесь на 22-м километре Бориспольского шоссе Андрей Ваврыш решил построить новую "Элиту-центр" — это жилой комплекс "O2 Residence". При этом комплекс возводят на 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел (входящие в структуру МВД). А как известно, строительство жилых домов на землях рекреации запрещено.

Как сообщается на официальном сайте ЖК, комплекс "O2 Residence" предусматривает возведение 12 домов и строительство уже ведется. Застройщик обещает сдать первый дом до конца 2020 года. Но расследование ГБР, которые ранее проводили обыск в компании SAGA Development, свидетельствуют о противоположном. Скорее всего, инвесторы "O2 Residence" так и увидят свои новые квартиры, не сделают в них ремонт и не обустроят домашний уют.

Не меньше проблем создал Ваврыш и для Национальной академии внутренних дел. Теперь военное учебное заведение на проданной земле не сможет обеспечить строительство жилья для курсантов Академии. А это значит, что защитники родины в сложный для нее период военной агрессии со стороны России останутся без поддержки государства, так как все "плюшки" уже получила компания SAGA Development Андрея Ваврыша.

Отдельным вопросом расследования ГБР стоит также незаконная вырубка лесных насаждений на рекреационной земле Национальной академии внутренних дел, где Ваврыш строит ЖК "O2 Residence". Спутниковые снимки уже показывают "лысые" участки, где когда-то были лесные насаждения.

Арест земли касается еще одного строительного проекта Ваврыша в Киеве на Подоле — ЖК "Новый подол", вкладчиков которого ожидает судьба вкладчиков в "Элита-центр". При этом продажа домов на арестованной земле Ваврыша до сих пор активно рекламируется.

Примечательно, что недавно власть Киева выиграла суд у компании ООО "Патели лизинг", которая строила известный "дом-монстр" на Подоле. Суд постановил снести 4 верхних этажа скандального 12-этажного здания на улице Нижний Вал 27-29. Инвесторы, которые вложили средства в эти 4 верхние этажи, не получат своих денег обратно. Пример "Элита центр" и подольский "дом-монстр" показателен для инвесторов, которые должны проверять законность строительных проектов.

В расследовании ГБР также идет речь о бывшем "смотрящим" за Киевом Вадимом Столаром. Формально Вадим Столар является владельцем компании "Укржилбуд", но фактически в течении 2015-2019 годов он возглавлял "теневой" центр принятия решений городской власти Киева. Сейчас влияние Столара сократилось и он объединил усилия с Андреем Ваврышем. К группе Столара причисляют партнеров Ваврыша по бизнесу — это экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры, собственник "Одесской киностудии" Александр Ткаченко. Поддержку Ваврышу-Столару оказывает также близкий к олигарху Коломойскому народный депутат Александр Дубинский.