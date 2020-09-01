ГБР расследует земельные махинации Андрея Ваврыша

В рамках расследования уголовного производства Государственного бюро расследований против бывшего чиновника КГГА времен Януковича, собственника Saga Development Андрея Ваврыша, суд Полтавы арестовал участки земли в Киеве площадью 43 га, на которых застройщик планировал строительство двух жилищных комплексов.

Об этом сообщает сайт журналистских расследований "Наші гроші".

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Как сообщает издание, со ссылкой на решения суда от 31 июля, арест был наложен на 30 гектаров земли на Харьковском шоссе в Дарницком районе столицы, где строится ЖК "О2 Residence", а также 13 гектаров земли в самом центре Киева по улице Набережно-Крещатицкая, где SAGA Development планирует возвести ЖК "Новый Подол".

Земельные участки и объекты незавершенного строительства являются вещественными доказательствами в уголовном производстве против Андрея Ваврыша, которое расследуют следователи ГБР и Офиса генпрокурора.

Следователи ГБР указывают, что Ваврыш "неоднократно проявлял противоправный интерес к указанным земельным участкам с целью дальнейшей постройки на них жилых домов, лично согласовывал задания на разработку детального плана территории в пределах, в частности, улицы Набережно-Луговая в Подольском районе города Киева, то есть уже на тот момент готовил указанные земельные участки для дальнейшей их застройки".

Как сообщают "Наші гроші", в рамках расследования дела о махинациях с землей под ЖК "Новый Подол" следствие установило, что чиновники Киевгорадминистрации в сговоре с другими лицами умышлено, с целью получения неправомерной выгоды для компаний "Saga Development" Андрея Ваврыша и "Perfect Group" нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, а также других лиц, способствуют последним в неправомерной застройке трех участков площадью 12,93 га по улице Набережно-Крещатицкой и Набережно-Луговой. Однако, целевое и функциональное назначение этих участков — общественная застройка, а застройщик собрался строить жилой комплекс под видом "многофункционального", что не отвечает их целевому назначению. Кроме того, сами участки находятся в границах исторического ареала Киева.

Именно по инициативе Ваврыша КГГА в 2015 году заказало разработку ДПТ территории, куда входят указанные 13 гектаров и которые планируют застроить в нарушение Генплана, сообщает издание.

Что касается арестованного участка земли в 30 гектаров на Харьковском шоссе, следствие также установило, что имел место сговор сотрудников Департамента градостроительства и архитектуры КГГА с целью получения неправомерной выгоды для себя в виде денежных средств и компании "Saga Development" Андрея Ваврыша в виде разрешения на строительства ЖК "О2 Residence". Участки, как пишет издание, относятся к землям обороны (6,19 га) и рекреационного назначения (23,72 га), а строительство на этих участках невозможно без согласования с Кабинетом министров.

В ходе обысков в КГГА следствием были изъяты многочисленные документы, которые имеют признаки подделки с целью скрыть противоправные действия отдельных лиц.

Ранее ГБР также обыскало офис компании SAGA Development Ваврыша, которого подозревают в незаконном и коррупционном получении права на строительство жилых комплексов, что привело к серьезным нарушениям на этапе строительства объектов.

Как сообщалось ранее, Андрей Ваврыш причастен к группе бывшего многолетнего "смотрящего" за Киевом Вадима Столара, который в преддверии выборов пытается вернуть себе былое влияние. К группе Столара-Ваврыша журналисты также причисляют партнеров Ваврыша по бизнесу — это экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры, собственник "Одесской киностудии" Александр Ткаченко.