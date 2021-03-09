Обстрелянный Пашинским Химикус отозвал гражданский иск, получив от экс-нардепа компенсацию

Гражданин Вячеслав Химикус, получивший 31 декабря 2016 года ранение в ногу в результате обстрела бывшим тогда депутатом Рады Сергеем Пашинским, получил компенсацию и решил отозвать свой гражданский иск против него. Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат Химикуса Марина Паринова.

"Друзья, сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского. Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять", — сообщила она.

По словам Париновой, ее личное отношение к Пашинскому, его поступкам и деятельности никак не изменилось, однако "как адвокат, она связана решением потерпевшего и не может выходить за его рамки".

"Все 4 года мы честно и последовательно выполняли взятое на себя обязательство защищать интересы Вячеслава Химикуса и бороться за восстановление справедливости. Благодарю всех, кто следил за этим процессом, теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда", — написала она.

Юрист подчеркнула, что дальнейшее рассмотрение уголовного дела против Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего.

Напомним, в новогоднюю ночь-2017 на дороге в лесу у одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между ехавшим на автомобиле Пашинским и шедшим по дороге местным жителем Химикусом. По словам последнего, он остановился помочь водителю заглохшего микроавтобуса, как вскоре на дороге остановилось авто с Пашинским, возмутившимся тем, что едва не врезался из-за отсутствия освещения.

В ходе возникшего конфликта нетрезвый Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове. При этом он утверждает, что Пашинский целился ему в грудь, и именно потому выстрел в итоге пришелся в ногу. Сторона Пашинского же утверждала, что конфликт сперва спровоцировал Химикус, обматерив жену экс-нардепа, ехавшую с ним.

Лишь 4 октября 2019 года Государственное бюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. В тот же день Печерский районный суд Киева арестовал его, однако в декабре апелляционный суд сменил ему меру пресечения на домашний арест.

В начале июля 2020 года ГБР завершило расследование дела, вручив Пашинскому обвинительный акт о нападении на Химикуса с применением оружия.