Оплатить счет в ресторане, не дожидаясь официанта: monobank запускает новую услугу

Monobank разработал сервис, который упрощает процесс оплаты в ресторанах, кафе и барах.

Как сообщил на своей странице в Facebook один из основателей банка Олег Гороховский, теперь, чтобы получить счет, достаточно отсканировать QR-код на столике или потрусить телефоном с открытым приложением monobank, выбрать ресторан и ввести номер своего стола.

"К счету можно добавить чаевые и оплатить прямо в приложении. Весь процесс занимает меньше минуты, а счёт сохранится в деталях транзакции в выписке, и вы сможете удобно разделить его с друзьями", — говорится в сообщении.

Гороховский отметил, что на сегодняшний день этим сервисом можно воспользоваться в пилотных заведениях Днепра, Киева и Харькова:

ДНЕПР:

Бар "Смена";

Moderna;

"Папа Карла";

"Ринкові Відносини";

Moshe;

Varburger.

КИЕВ:

Good Girl;

"Тайський привіт";

"Китайський привіт";

Smartass Kitchen & Bar;

Milk Bar (ЦУМ);

Holy Burger;

Milk Bar.

ХАРЬКОВ:

Osteria la Cantina;

Osteria il Tartufo.

Напомним, компания платежных технологий Visa, monobank, Universal bank и сеть супермаркетов Novus впервые в Украине запустили услугу по продаже платежных карт на кассах торговых заведений.