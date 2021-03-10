  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Оплатить счет в ресторане, не дожидаясь официанта: monobank запускает новую услугу

На сегодняшний день этим сервисом можно воспользоваться в пилотных заведениях Днепра, Киева и Харькова

Фото: скриншот видео Facebook/Олег Гороховский Фото: скриншот видео Facebook/Олег Гороховский
Фото: скриншот видео Facebook/Олег Гороховский

Monobank разработал сервис, который упрощает процесс оплаты в ресторанах, кафе и барах.

Как сообщил на своей странице в Facebook один из основателей банка Олег Гороховский, теперь, чтобы получить счет, достаточно отсканировать QR-код на столике или потрусить телефоном с открытым приложением monobank, выбрать ресторан и ввести номер своего стола.

Кратко и по делу в Telegram

"К счету можно добавить чаевые и оплатить прямо в приложении. Весь процесс занимает меньше минуты, а счёт сохранится в деталях транзакции в выписке, и вы сможете удобно разделить его с друзьями", — говорится в сообщении.

Гороховский отметил, что на сегодняшний день этим сервисом можно воспользоваться в пилотных заведениях Днепра, Киева и Харькова:

Читайте также:
"Мы хотим обогнать ПриватБанк", — в monobank рассказали, кого видят своими конкурентами

ДНЕПР:

Бар "Смена";

Moderna;

"Папа Карла";

"Ринкові Відносини";

Moshe;

Varburger.

Читайте также:
В Monobank заявили о продаже своих карт в супермаркетах — вот как это будет работать

КИЕВ:

Good Girl;

"Тайський привіт";

"Китайський привіт";

Smartass Kitchen & Bar;

Milk Bar (ЦУМ);

Holy Burger;

Milk Bar.

Читайте также:
Сооснователь monobank запустил социальный эксперимент с малым бизнесом "СЕО на 1 день"

ХАРЬКОВ:

Osteria la Cantina;

Osteria il Tartufo.

Напомним, компания платежных технологий Visa, monobank, Universal bank и сеть супермаркетов Novus впервые в Украине запустили услугу по продаже платежных карт на кассах торговых заведений.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как карантин изменил пищевые привычки: доставка побеждает рестораны?
Как карантин изменил пищевые привычки: доставка побеждает рестораны?
Бургеры с растительным мясом появятся в McDonald's на постоянной основе
Бургеры с растительным мясом появятся в McDonald's на постоянной основе
В "Буковеле" закроют рестораны из-за вспышки коронавируса
В "Буковеле" закроют рестораны из-за вспышки коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Харьковской области микроавтобус с людьми улетел с трассы и перевернулся: есть погибшие

  3. Обстрелянный Пашинским Химикус отозвал гражданский иск, получив от экс-нардепа компенсацию

  4. В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики

  5. General Motors испытал новый внедорожник Hummer (ВИДЕО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...