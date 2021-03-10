Оплатить счет в ресторане, не дожидаясь официанта: monobank запускает новую услугу

Monobank разработал сервис, который упрощает процесс оплаты в ресторанах, кафе и барах.
Как сообщил на своей странице в Facebook один из основателей банка Олег Гороховский, теперь, чтобы получить счет, достаточно отсканировать QR-код на столике или потрусить телефоном с открытым приложением monobank, выбрать ресторан и ввести номер своего стола.
"К счету можно добавить чаевые и оплатить прямо в приложении. Весь процесс занимает меньше минуты, а счёт сохранится в деталях транзакции в выписке, и вы сможете удобно разделить его с друзьями", — говорится в сообщении.
Гороховский отметил, что на сегодняшний день этим сервисом можно воспользоваться в пилотных заведениях Днепра, Киева и Харькова:
ДНЕПР:
Бар "Смена";
Moderna;
"Папа Карла";
"Ринкові Відносини";
Moshe;
Varburger.
КИЕВ:
Good Girl;
"Тайський привіт";
"Китайський привіт";
Smartass Kitchen & Bar;
Milk Bar (ЦУМ);
Holy Burger;
Milk Bar.
ХАРЬКОВ:
Osteria la Cantina;
Osteria il Tartufo.
Напомним, компания платежных технологий Visa, monobank, Universal bank и сеть супермаркетов Novus впервые в Украине запустили услугу по продаже платежных карт на кассах торговых заведений.